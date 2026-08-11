TankPro Reiniger sauer RM 870, 20L**, 20l
Kyslý čistiaci prostriedok TankPro RM 870 na vnútorné a vonkajšie čistenie nádrží, síl a kontajnerov. Jemne odstraňuje aj ťažké vápenné usadeniny, hrdzu a stavebný materiál a zvyšky jedla.
Kyslý (ph 0) a nízkopenový čistič TankPro RM 870 od spoločnosti Kärcher na použitie s ručnými striekacími jednotkami, vysokotlakovými čističmi a v čistiacich staniciach na čistenie vnútra nádrží v logistickom, chemickom a potravinárskom priemysle. Čistiaci prostriedok výkonne a účinne odstraňuje minerálne usadeniny ako vápno, cement, hrdza a soli - vďaka inhibítorom korózie je veľmi šetrný k materiálom, dokonca aj k povrchom z nehrdzavejúcej ocele a hliníka. Bez vôní a farbív a teplotne stabilný do 80 °C je čistič TankPro RM 870 ideálnou voľbou pre dôkladné čistenie interiéru a exteriéru cisterien, silových kontajnerov a ISO kontajnerov a je vhodný aj na použitie na povrchy prichádzajúce do styku s potravinami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|26,2
Vlastnosti
- Vysoko výkonný, kyslý čistič pre systémy čistenia vnútra nádrží
- Aktívny odstraňovač nečistôt pre efektívne odstraňovanie minerálnych nečistôt
- Účinne odstraňuje minerálne nečistoty, ako je vápno, cement, hrdza, soľ
- S inhibítormi korózie pre šetrné čistenie nehrdzavejúcej ocele a hliníka
- Bez farbív a aromatických prísad
- Na použitie na povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
- Tepelne stabilný pri použití do 80°C
- Redukovaná pena
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- Z 20 Obsahuje but-2-ín-1,4-diol. Môže vyvolať alergickú reakciu.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
- Cisternové vozidlá
- Silo kontajner
- Stredne veľký kontajner (IBC)
- ISO kontajnery