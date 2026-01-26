FloorPro čistič s leskom RM 755, 10l
Čistič s leskom, ktorý schne bez zanechania šmúh, na báze rozpúšťadiel na stredné a udržiavacie čistenie podláh a povrchov. Ideálny pre žulové podlahy s vysokým leskom.
Vysoko lesklé podlahy zo žuly alebo ruly, ako aj z iného tvrdého kameňa vyžadujú špeciálny ošetrujúci prostriedok, ktorý schne bez zanechania zvyškov a šmúh – ako je FloorPro čistič s leskom RM 755 od Kärcher, či už na ručné čistenie podláh alebo na veľké plochy s podlahovým automatom. Je ideálny na medzičistenie a udržiavacie čistenie týchto vysokokvalitných podlahových krytín, ale možno ho použiť aj na iné povrchy, vrátane disipatívnych ESD podláh. Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej, sadze a bežné minerálne nečistoty spôsobené cestnými nečistotami. Má tiež extra nízkopenivé zloženie na použitie s umývacími automatmi a na efektívne využitie objemu nádrže. FloorPro čistič s leskom RM 755 je ľahko oddeliteľný a po vyčistení zanecháva príjemnú sviežu vôňu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|11,4
|Hmotnosť (kg)
|10
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čistenie podlahy