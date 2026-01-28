FloorPro čistič s leskom RM 755, 20l

Čistič s leskom, ktorý schne bez zanechania šmúh, na báze rozpúšťadiel na stredné a udržiavacie čistenie podláh a povrchov. Ideálny pre žulové podlahy s vysokým leskom.

Vysoko lesklé podlahy zo žuly alebo ruly, ako aj z iného tvrdého kameňa vyžadujú špeciálny ošetrujúci prostriedok, ktorý schne bez zanechania zvyškov a šmúh – ako je FloorPro čistič s leskom RM 755 od Kärcher, či už na ručné čistenie podláh alebo na veľké plochy s podlahovým automatom. Je ideálny na medzičistenie a udržiavacie čistenie týchto vysokokvalitných podlahových krytín, ale možno ho použiť aj na iné povrchy, vrátane disipatívnych ESD podláh. Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej, sadze a bežné minerálne nečistoty spôsobené cestnými nečistotami. Má tiež extra nízkopenivé zloženie na použitie s umývacími automatmi a na efektívne využitie objemu nádrže. FloorPro čistič s leskom RM 755 je ľahko oddeliteľný a po vyčistení zanecháva príjemnú sviežu vôňu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 11,4
Hmotnosť (kg) 20,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 230 x 430
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy
