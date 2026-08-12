FloorPro čistič s leskom, RM 755, 2.5l
Čistič s leskom, ktorý schne bez zanechania šmúh, na báze rozpúšťadiel na stredné a udržiavacie čistenie podláh a povrchov. Ideálny pre žulové podlahy s vysokým leskom.
Vysoko lesklé podlahy zo žuly alebo ruly, ako aj z iného tvrdého kameňa vyžadujú špeciálny ošetrujúci prostriedok, ktorý schne bez zanechania zvyškov a šmúh – ako je FloorPro čistič s leskom RM 755 od Kärcher, či už na ručné čistenie podláh alebo na veľké plochy s podlahovým automatom. Je ideálny na medzičistenie a udržiavacie čistenie týchto vysokokvalitných podlahových krytín, ale možno ho použiť aj na iné povrchy, vrátane disipatívnych ESD podláh. Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej, sadze a bežné minerálne nečistoty spôsobené cestnými nečistotami. Má tiež extra nízkopenivé zloženie na použitie s umývacími automatmi a na efektívne využitie objemu nádrže. FloorPro čistič s leskom RM 755 je ľahko oddeliteľný a po vyčistení zanecháva príjemnú sviežu vôňu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|2,5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|4
|Hodnota pH
|11
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|120 x 120 x 290
Vlastnosti
- Silný základný a udržiavací čistič na všetky tvrdé a elastické podlahy s vysokým leskom
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
- Samoleštiaci
- Vyschne bez zanechania stôp
- S nízkou tvorbou peny
- Príjemná, svieža vôňa
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA
- Bez fosfátov
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čistenie podlahy