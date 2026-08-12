FloorPro čistič s leskom, RM 755, 2.5l

Čistič s leskom, ktorý schne bez zanechania šmúh, na báze rozpúšťadiel na stredné a udržiavacie čistenie podláh a povrchov. Ideálny pre žulové podlahy s vysokým leskom.

Vysoko lesklé podlahy zo žuly alebo ruly, ako aj z iného tvrdého kameňa vyžadujú špeciálny ošetrujúci prostriedok, ktorý schne bez zanechania zvyškov a šmúh – ako je FloorPro čistič s leskom RM 755 od Kärcher, či už na ručné čistenie podláh alebo na veľké plochy s podlahovým automatom. Je ideálny na medzičistenie a udržiavacie čistenie týchto vysokokvalitných podlahových krytín, ale možno ho použiť aj na iné povrchy, vrátane disipatívnych ESD podláh. Rýchlo a spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej, sadze a bežné minerálne nečistoty spôsobené cestnými nečistotami. Má tiež extra nízkopenivé zloženie na použitie s umývacími automatmi a na efektívne využitie objemu nádrže. FloorPro čistič s leskom RM 755 je ľahko oddeliteľný a po vyčistení zanecháva príjemnú sviežu vôňu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 2,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 4
Hodnota pH 11
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 120 x 120 x 290
Vlastnosti
  • Silný základný a udržiavací čistič na všetky tvrdé a elastické podlahy s vysokým leskom
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Samoleštiaci
  • Vyschne bez zanechania stôp
  • S nízkou tvorbou peny
  • Príjemná, svieža vôňa
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
  • Bez fosfátov
FloorPro čistič s leskom, RM 755, 2.5l
FloorPro čistič s leskom, RM 755, 2.5l
FloorPro čistič s leskom, RM 755, 2.5l
FloorPro čistič s leskom, RM 755, 2.5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo