FloorPro naturálny priemyselný čistič RM 69N, 10l

RM 69N je netoxický priemyselný čistič vyrobený z prírodných zložiek na medzičistenie a údržbové čistenie v logistike a výrobe. Bezpečne odstraňuje olejové a mastné škvrny.

Prírodný priemyselný čistič RM 69N pozostáva z viac ako 99 percent z prírodných zložiek s povrchovo aktívnymi látkami získanými z kokosu a kukurice, ktoré sa získavajú z odpadových produktov z potravinárskeho priemyslu. Neobsahuje vonné látky, farbivá a silikónové oleje, vďaka čomu je ideálny pre spoločnosti na spracovanie kovov a farieb a automobilový priemysel. RM 69N je netoxický a neobsahuje žiadne fosfáty, mikroplasty ani iné kritické zložky. Nepredstavuje ani nebezpečný tovar, v dôsledku čoho je jeho preprava lacnejšia. Prírodný priemyselný čistič nepodlieha žiadnym špeciálnym podmienkam skladovania. Napriek svojmu prirodzenému zloženiu dosahuje silnú čistiacu silu bežných čistiacich prostriedkov a účinne odstraňuje olejové a mastné škvrny. Čistiaci prostriedok s nízkou penivosťou plne využíva nádrž na odpadovú vodu a jeho použitie je ekonomické s koncentráciou len 0,5 percenta. Je ideálny na stredné a údržbové čistenie priemyselných a ESD podláh v logistických centrách a výrobných prevádzkach, ako aj v supermarketoch, na vlakových staniciach a na letiskách. Môže sa používať ručne alebo v umývacích automatoch a je kompatibilný s odlučovačmi oleja.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 11
Hmotnosť (kg) 10
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 188 x 307
FloorPro naturálny priemyselný čistič RM 69N, 10l
FloorPro naturálny priemyselný čistič RM 69N, 10l
FloorPro naturálny priemyselný čistič RM 69N, 10l
FloorPro naturálny priemyselný čistič RM 69N, 10l

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy