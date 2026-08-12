FloorPro RM 69 Industrial, 1000l

Priemyselný čistiaci prostriedok FloorPro RM 69** 1000l na čistenie priemyselných podláh s nízkou penivosťou. Účinne odstraňuje aj najodolnejšiu mastnotu, olej, sadze a minerálne nečistoty.

Univerzálna voľba na čistenie podláh a povrchov, FloorPro priemyselný čistič RM 69 od Kärcher je obzvlášť pôsobivý na údržbu a medzičistenie bežných priemyselných podláh. Je vhodný ako na ručné čistenie, tak aj na čistenie umývacími strojmi – navyše s mimoriadne nízkou penivosťou umožňuje efektívne využitie objemu nádrže stroja. Účinne odstraňuje bežné olejové a mastné škvrny v logistických centrách a výrobných prostrediach a zanecháva len príjemnú sviežu vôňu. Mierne alkalický, netoxický a ľahko oddeliteľný čistič mastnoty je navyše ideálny na použitie na disipatívne ESD podlahy, tekuté a cementové potery a povrchy potiahnuté epoxidovou živicou. Kovoobrábacie spoločnosti a spoločnosti na spracovanie farieb tiež profitujú z prostriedku bez obsahu silikónu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1000
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 10
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1065
FloorPro RM 69 Industrial, 1000l
FloorPro RM 69 Industrial, 1000l
FloorPro RM 69 Industrial, 1000l

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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo