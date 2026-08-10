FloorPro RM 69 Industrial, 2.5l

Priemyselný čistiaci prostriedok FloorPro RM 69** 2,5l na čistenie a priemyselných podláh s nízkou penivosťou. Účinne odstraňuje aj najodolnejšiu mastnotu, olej, sadze a minerálne nečistoty.

Univerzálna voľba na čistenie podláh a povrchov, FloorPro priemyselný čistič RM 69 od Kärcher je obzvlášť pôsobivý na údržbu a medzičistenie bežných priemyselných podláh. Je vhodný ako na ručné čistenie, tak aj na čistenie umývacími strojmi – navyše s mimoriadne nízkou penivosťou umožňuje efektívne využitie objemu nádrže stroja. Účinne odstraňuje bežné olejové a mastné škvrny v logistických centrách a výrobných prostrediach a zanecháva len príjemnú sviežu vôňu. Mierne alkalický, netoxický a ľahko oddeliteľný čistič mastnoty je navyše ideálny na použitie na disipatívne ESD podlahy, tekuté a cementové potery a povrchy potiahnuté epoxidovou živicou. Kovoobrábacie spoločnosti a spoločnosti na spracovanie farieb tiež profitujú z prostriedku bez obsahu silikónu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 2,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 4
Hodnota pH 10
Hmotnosť (kg) 2,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 129 x 127 x 300
Vlastnosti
  • Účinný čistiaci prostriedok na pokročilé čistenie a údržbu silno znečistených priemyselných podláh
  • S nízkou tvorbou peny
  • Efektívne rozpúšťa olej, mastnotu a minerálne znečistenia
  • Výborný čistiaci výkon.
  • Netoxické
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Dá sa používať na strojové a manuálne čistenie
  • V odlučovači oleja rýchlo oddelí olej/vodu
  • Rýchly účinok
  • Vysoká výdatnosť
  • Príjemná, svieža vôňa
  • Široká oblasť využitia: dá sa použiť na všetky vodeodolné povrchy, ktoré sú chúlostivé na alkálie (napr. linoleum) a odolné voči alkáliám (napr. PVC)
FloorPro RM 69 Industrial, 2.5l
FloorPro RM 69 Industrial, 2.5l
FloorPro RM 69 Industrial, 2.5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo