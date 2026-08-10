FloorPro RM 69 Industrial, 2.5l
Priemyselný čistiaci prostriedok FloorPro RM 69** 2,5l na čistenie a priemyselných podláh s nízkou penivosťou. Účinne odstraňuje aj najodolnejšiu mastnotu, olej, sadze a minerálne nečistoty.
Univerzálna voľba na čistenie podláh a povrchov, FloorPro priemyselný čistič RM 69 od Kärcher je obzvlášť pôsobivý na údržbu a medzičistenie bežných priemyselných podláh. Je vhodný ako na ručné čistenie, tak aj na čistenie umývacími strojmi – navyše s mimoriadne nízkou penivosťou umožňuje efektívne využitie objemu nádrže stroja. Účinne odstraňuje bežné olejové a mastné škvrny v logistických centrách a výrobných prostrediach a zanecháva len príjemnú sviežu vôňu. Mierne alkalický, netoxický a ľahko oddeliteľný čistič mastnoty je navyše ideálny na použitie na disipatívne ESD podlahy, tekuté a cementové potery a povrchy potiahnuté epoxidovou živicou. Kovoobrábacie spoločnosti a spoločnosti na spracovanie farieb tiež profitujú z prostriedku bez obsahu silikónu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|2,5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|4
|Hodnota pH
|10
|Hmotnosť (kg)
|2,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|129 x 127 x 300
Vlastnosti
- Účinný čistiaci prostriedok na pokročilé čistenie a údržbu silno znečistených priemyselných podláh
- S nízkou tvorbou peny
- Efektívne rozpúšťa olej, mastnotu a minerálne znečistenia
- Výborný čistiaci výkon.
- Netoxické
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
- Dá sa používať na strojové a manuálne čistenie
- V odlučovači oleja rýchlo oddelí olej/vodu
- Rýchly účinok
- Vysoká výdatnosť
- Príjemná, svieža vôňa
- Široká oblasť využitia: dá sa použiť na všetky vodeodolné povrchy, ktoré sú chúlostivé na alkálie (napr. linoleum) a odolné voči alkáliám (napr. PVC)
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Video
Kompatibilné stroje
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+R75
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 200 R + R 90
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+Fleet+R75
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+SSD+FleetEU+D75
- Podlahový automat B 110 R Bc SSD+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Fleet NA
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+Dose+D76
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+Dose+SSD+D76
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75
- Podlahový automat B 110 R Bp+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp+R75
- Podlahový automat B 150 R Bc + R85
- Podlahový automat B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bc+ D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + R 90
- Podlahový automat B 150 R Bp + R85
- Podlahový automat B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+D90
- Podlahový automat B 150 R DOSE
- Podlahový automat B 150 R Dose+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill+Si
- Podlahový automat B 200 + D 110
- Podlahový automat B 200 R + D 90
- Podlahový automat B 200 R + R 85
- Podlahový automat B 200 R Bc
- Podlahový automat B 200 R Bc +D90
- Podlahový automat B 200 R Bc +R85
- Podlahový automat B 200 R Bc DOSE
- Podlahový automat B 200 R Bc+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- Podlahový automat B 200 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- Podlahový automat B 220 R + D 90
- Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
- Podlahový automat B 220 R Bc + R85
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rinse+D90
- Podlahový automat B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- Podlahový automat B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
- Podlahový automat B 260 R I Combo + R 100
- Podlahový automat B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120
- Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá
- Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá
- Podlahový automat B 300 R I LPG + pravá bočná metla
- Podlahový automat B 300 R I LPG + čistiaca plošina na pravej strane
- Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+AF
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 105Ah+D80
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+AF
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D80
- Podlahový automat B 80 W Bp+D70+Rinse+AF
- Podlahový automat B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- Podlahový automat B 85 R Classic Bp + R65
- Podlahový automat B 85 R Classic Bp +D70
- Podlahový automat B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- Podlahový automat B 85 R Classic Bp Pack + D70
- Podlahový automat B 85 R Classic Bp Pack + R65
- Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li
- Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack
- Podlahový automat BD 38/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 43/35 C Ep
- Podlahový automat BD 50/50 C Bp Pack Classic
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Bp Pack Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat BR 30/4 C + MF
- Podlahový automat BR 30/4 C Adv
- Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 40/10 C Ep Adv
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 55/40 RS Bp Pack
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/D90 HEAD
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/R75 HEAD
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/R90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM, TCL W/D90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/ R90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/D75 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/R75 HEAD
- B 150 R Bp Adv
- B 150 R Bp Adv. Dose
- B 150 R Bp Dose
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Bp
- B 250 R DOSE (kotúč)
- B 250 R DOSE (valec)
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 250 R I DOSE(kotúč)
- B 300 R I
- B 60/10 C
- B 90 R
- B 90 R ADV DOSE - AGM BATTERIES
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ D65 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ D75 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 55 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 65 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 75 Head
- Podlahový automat B 150 R Adv + R 90
- Podlahový automat B 150 R Bp
- Podlahový automat B 150 R Bp Adv
- Podlahový automat B 150 R Bp Dose nízky tlak na kolesá
- Podlahový automat B 150 R Bp SB
- Podlahový automat B 250 R + D 101
- Podlahový automat B 250 R + R 120
- Podlahový automat B 250 R I + D 101
- Podlahový automat B 250 R I + R 100
- Podlahový automat B 250 R I + R 120
- Podlahový automat B 300 R I Diesel
- Podlahový automat B 300 R I Diesel + pravá bočná metla
- Podlahový automat B 50 W Anniversary Edition
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (disk)
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (valec)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (225 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (255 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (312 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp Pack.
- Podlahový automat B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- Podlahový automat B 90 R Classic Bp
- Podlahový automat B 90 R Classic Bp Pack
- Podlahový automat B 90 R Classic Bp Pack+D75+V1000
- Podlahový automat B 90 R Classic Bp+D75+Squeegee
- Podlahový automat B 90 R DOSE Bp
Oblasti využitia
- Čistenie podlahy