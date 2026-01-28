FloorPro sprejový čistič RM 748, 10l
Protišmyková sprejová emulzia na báze vosku na všetky tvrdé plochy s povrchovou úpravou. Opravuje a oživuje. Odstraňuje stopy po opätkoch či chôdzi a má protišmykový účinok.
Sprejový čistič FloorPro RM 748 od Kärcher bol vyvinutý na mechanické medzičistenie natieraných podlahových krytín citlivých na rozpúšťadlá, ako sú linoleum, guma alebo PVC podlahy. Čistiaci prostriedok na báze vosku pripravený na použitie sa nanáša pomocou jednokotúčového stroja na odstránenie bežných škvŕn spôsobených chodením a zároveň na opravu a osvieženie povrchu. Jeho špeciálne zloženie má navyše protišmykový efekt pre zvýšenú bezpečnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|8,5
|Hmotnosť (kg)
|10
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 188 x 307
Oblasti využitia
- Ochranná vrstva pre podlahy