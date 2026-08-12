RM 69N, 20l Natural priemyselný čistič, 20l

Zdravotne nezávadný prírodný priemyselný čistič RM 69N vyrobený z prírodných ingrediencií na stredné a údržbové čistenie v logistike a výrobe. Bezpečne odstraňuje olejové a mastné škvrny.

Prírodný priemyselný čistič RM 69N pozostáva z viac ako 99 percent prírodných zložiek s povrchovo aktívnymi látkami získanými z kokosu a kukurice, ktoré sa získavajú z odpadových produktov z potravinárskeho priemyslu. Neobsahuje vonné látky, farbivá a silikónové oleje, vďaka čomu je ideálny pre spoločnosti na spracovanie kovov a farieb a automobilový priemysel. RM 69N nie je nebezpečný a neobsahuje žiadne fosfáty, mikroplasty ani iné kritické zložky. Nepredstavuje ani nebezpečný tovar, v dôsledku čoho je jeho preprava lacnejšia. Na prírodný priemyselný čistič sa nevzťahujú žiadne špeciálne podmienky skladovania. Napriek svojmu prírodnému zloženiu dosahuje silnú čistiacu silu konvenčných čistiacich prostriedkov a účinne odstraňuje olejové a mastné škvrny. Čistiaci prostriedok s nízkou penivosťou plne využíva nádrž na odpadovú vodu a jeho použitie je ekonomické s koncentráciou len 0,5 percenta. Je ideálny na stredné a údržbové čistenie priemyselných a ESD podláh v logistických centrách a výrobných prevádzkach, ako aj v supermarketoch, na vlakových staniciach a na letiskách. Môže sa používať ručne alebo v umývacích automatoch a je kompatibilný s odlučovačmi oleja.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 11
Hmotnosť (kg) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 237 x 430
RM 69N, 20l Natural priemyselný čistič, 20l
RM 69N, 20l Natural priemyselný čistič, 20l
RM 69N, 20l Natural priemyselný čistič, 20l
RM 69N, 20l Natural priemyselný čistič, 20l

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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy