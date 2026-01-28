FlooPro kryštalizačný prostriedok RM 749, 10l

Kryštalizačný prostriedok na suchú kryštalizáciu s vápencovým základom, ako je mramor, terrazzo alebo umelý kameň. Kryštalizovaná podlaha je tvrdšia, lesklejšia a odolnejšia.

Ideálny na medzičistenie vápenatých podláh jednokotúčovými strojmi a postrekovačmi: tekutý FloorPro kryštalizačný prostriedok RM 749 od Kärcher. Silne kyslý prostriedok na suchú kryštalizáciu rozpúšťa naviazaný uhličitan vápenatý povrchovej vrstvy podláh napríklad z mramoru, terazza alebo umelého kameňa. V kombinácii s mechanickým strojom na čistenie podláh tak dochádza k chemickému a mechanickému zhutneniu a následnému spevneniu povrchu. Z matných podláh sa stanú lesklé podlahy, ktoré sú zároveň tvrdšie a odolnejšie. Znižuje sa opätovné znečistenie, čo uľahčuje údržbu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 0,8
Hmotnosť (kg) 10,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 188 x 307
Oblasti využitia
  • Kamenné podlahy obsahujúce vápnik
