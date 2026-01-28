FlooPro kryštalizačný prostriedok RM 749, 10l
Kryštalizačný prostriedok na suchú kryštalizáciu s vápencovým základom, ako je mramor, terrazzo alebo umelý kameň. Kryštalizovaná podlaha je tvrdšia, lesklejšia a odolnejšia.
Ideálny na medzičistenie vápenatých podláh jednokotúčovými strojmi a postrekovačmi: tekutý FloorPro kryštalizačný prostriedok RM 749 od Kärcher. Silne kyslý prostriedok na suchú kryštalizáciu rozpúšťa naviazaný uhličitan vápenatý povrchovej vrstvy podláh napríklad z mramoru, terazza alebo umelého kameňa. V kombinácii s mechanickým strojom na čistenie podláh tak dochádza k chemickému a mechanickému zhutneniu a následnému spevneniu povrchu. Z matných podláh sa stanú lesklé podlahy, ktoré sú zároveň tvrdšie a odolnejšie. Znižuje sa opätovné znečistenie, čo uľahčuje údržbu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|0,8
|Hmotnosť (kg)
|10,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 188 x 307
Oblasti využitia
- Kamenné podlahy obsahujúce vápnik