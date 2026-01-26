FloorPro kryštalizačný prostriedok s vysokým leskom, prášok RM 775, 5kg

Kryštalizačný práškový prostriedok na zušľachťovanie a vytvrdzovanie mramorových a terazzových podláh. Po kryštalizácii zažiari podlaha vysokým leskom, je tvrdšia a odolnejšia.

Dokonalá voľba pre stavebné firmy na hĺbkové čistenie matných a nevýrazných vápenatých podláh, napríklad z mramoru, terazza alebo umelého kameňa: práškový kryštalizačný prostriedok FloorPro RM 775 s vysokým leskom od Kärcher. Silne kyslý prostriedok na kryštalizáciu rozpúšťa naviazaný uhličitan vápenatý povrchovej vrstvy. V kombinácii s jednokotúčovým strojom tak dochádza k chemickému a mechanickému zhutňovaniu a následnému spevneniu povrchu. Podlaha je následne celkovo tvrdšia, lesklejšia a odolnejšia. Kryštalizačné činidlo tiež znižuje opätovné znečistenie a uľahčuje následné čistenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (kg) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 1,4
Hmotnosť (kg) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 225 x 225 x 213
Oblasti využitia
  • Kamenné podlahy obsahujúce vápnik