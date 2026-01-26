FloorPro kryštalizačný prostriedok s vysokým leskom, prášok RM 775, 5kg
Kryštalizačný práškový prostriedok na zušľachťovanie a vytvrdzovanie mramorových a terazzových podláh. Po kryštalizácii zažiari podlaha vysokým leskom, je tvrdšia a odolnejšia.
Dokonalá voľba pre stavebné firmy na hĺbkové čistenie matných a nevýrazných vápenatých podláh, napríklad z mramoru, terazza alebo umelého kameňa: práškový kryštalizačný prostriedok FloorPro RM 775 s vysokým leskom od Kärcher. Silne kyslý prostriedok na kryštalizáciu rozpúšťa naviazaný uhličitan vápenatý povrchovej vrstvy. V kombinácii s jednokotúčovým strojom tak dochádza k chemickému a mechanickému zhutňovaniu a následnému spevneniu povrchu. Podlaha je následne celkovo tvrdšia, lesklejšia a odolnejšia. Kryštalizačné činidlo tiež znižuje opätovné znečistenie a uľahčuje následné čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (kg)
|5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|1,4
|Hmotnosť (kg)
|5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|225 x 225 x 213
Oblasti využitia
- Kamenné podlahy obsahujúce vápnik