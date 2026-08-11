FloorPro čistič CA 50 C eco!perform, 1l

Čistič podláh FloorPro CA 50 C na manuálnu aplikáciu na všetky tvrdé a flexibilné podlahy. Vhodný aj na vysoko lesklé povrchy a nábytok. S certifikáciou EÚ eco label.

Vďaka svojmu mimoriadne ekologickému a užívateľsky prívetivému zloženiu presviedča vysoko koncentrovaný a netoxický čistič FloorPro CA 50 C eco!perform od spoločnosti Kärcher svojou jemnou, ale účinnou čistiacou silou, vysokou účinnosťou a širokým spektrom použitia. Príjemne citrusovo vôňajúci čistič podláh je všeobecne vhodný pre všetky vodeodolné a alkoholu odolné povrchy – vrátane ESD podláh a podlahových krytín z mäkkého vápenatého kameňa, ako je mramor. Spoľahlivo odstraňuje stopy, prach, nečistoty spôsobené emisiami a ľahké zvyšky mastnoty. Mimoriadne nízkopenivý čistiaci prostriedok je určený na manuálne aj strojové čistenie s umývacím a sušiacim strojom. Udržateľný čistič FloorPro CA 50 C eco!perform je certifikovaný podľa prísnych požiadaviek EÚ Ecolabel a získal rakúsku environmentálnu značku.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 12
Hodnota pH 8
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 366 x 232 x 298
Vlastnosti
  • Univerzálne použiteľný koncentrát na čistenie podlahy
  • Odstraňuje stopy chôdze, prach, emisné nečistoty
  • Veľmi dobrý čistiaci účinok na všetkých tvrdých a flexibilných povrchoch odolných voči vode a alkoholu
  • Bez zanechania stôp aj na plochách s vysokým leskom
  • Vhodný aj na čistenie nábytku a iných predmetov
  • Zabraňuje rýchlemu opätovnému znečisteniu
  • Príjemná, svieža citrusová vôňa
  • S gélovým zložením pre lepšiu priľnavosť na zvislých povrchoch
FloorPro čistič CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro čistič CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro čistič CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro čistič CA 50 C eco!perform, 1l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy a povrchov
Príslušenstvo