FloorPro multičistič RM 756, 2.5l

Vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok určený na každodenné čistenie, na podlahy a povrchy. S vysoko zmáčavým zložením pre maximálny čistiaci výkon a intenzívne sviežu vôňu.

Vysoko zmáčavé zloženie prípravku FloorPro Multičistič RM 756 od Kärcher ponúka množstvo výhod pre dôkladné a šetrné strojové alebo manuálne udržiavacie čistenie všetkých vodeodolných, tvrdých a odolných (ESD) podláh a povrchov. Vďaka špeciálnej kombinácii povrchovo aktívnych látok je tento všestranný čistiaci prostriedok obzvlášť vhodný aj na hydrofóbne povrchy, ako sú podlahové krytiny s PUR povrchom. Nielenže zaisťuje extra vysoký čistiaci výkon tým, že účinne absorbuje mastnotu, olej a minerálne nečistoty, ale zaisťuje aj rovnomerné a rýchle schnutie bez šmúh. Pre efektívne využitie objemu nádrže umývacích automatov je FloorPro Multi Cleaner RM 756 málo penivý a po vyčistení zanecháva príjemnú a dlhotrvajúcu vôňu. Profesionáli v sektore čistenia budov tiež profitujú z vysokej užívateľskej bezpečnosti tejto netoxickej, no zároveň vysokej koncentrácie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 2,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 4
Hodnota pH 9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Vlastnosti
  • Prostriedok na udržiavacie čistenie vhodný na všetky vodeodolné tvrdé a elastické podlahy či povrchy
  • Veľmi vysoká výdatnosť vďaka nízkemu dávkovaniu 0,25 % až 1 %
  • Silný čistiaci výkon vďaka vysokej zmáčavosti
  • Mimoriadne rýchle schnutie
  • Čistenie bez šmúh
  • Nepenivé zloženie
  • Jemný a ekologický
  • Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
FloorPro multičistič RM 756, 2.5l
FloorPro multičistič RM 756, 2.5l
FloorPro multičistič RM 756, 2.5l

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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy a povrchov
Príslušenstvo