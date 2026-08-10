FloorPro prostriedok na denné stieranie EXTRA RM 780, 2.5l

Čistiaci prostriedok na báze polyméru na udržiavacie čistenie všetkých vodeodolných tvrdých a pružných podláh. Protišmykové vlastnosti v súlade s DIN V 18032-2:2001-04.

FloorPro prostriedok na denné stieranie Extra RM 780 je vhodné používať po nanesení RM 784 na ošetrenie a RM 782 na ochranu. Čistiaci a ošetrujúci prostriedok na báze vodou riediteľných polymérov netvorí vrstvy na povrchoch, spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej a minerálne znečistenie a je vhodný aj na jemnejšie podlahové krytiny ako elastomér (guma) alebo PVC. Môže sa použiť aj na disipatívne ESD podlahy a vďaka svojim protišmykovým vlastnostiam potvrdenými odborníkmi v súlade s DIN V 18032-2:2001-04 je obzvlášť vhodný na čistenie v športových a viacúčelových halách. Nízkopenivý FloorPro prostriedok na denné stieranie Extra RM 780 je určený na použitie s umývacími automatmi aj na klasické ručné čistenie. Profesionáli v sektore čistenia budov tiež profitujú z vysokej užívateľskej bezpečnosti tohto netoxického prostriedku.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 2,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 4
Hodnota pH 9
Hmotnosť (kg) 2,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 255 x 255 x 290
FloorPro prostriedok na denné stieranie EXTRA RM 780, 2.5l
FloorPro prostriedok na denné stieranie EXTRA RM 780, 2.5l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo