FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 10l

Kyslý hĺbkový čistič na sanitárne a stavebné čistenie. Účinne odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny, hrdzu, mliečny, močový kameň a cementový film. Hodí sa na záverečné čistenie stavby.

Výkonný, obzvlášť málo penivý, a preto ideálny na použitie s umývacími automatmi: FloorPro základný čistič, kyslý RM 751 od Kärcher. Tento čistiaci prostriedok na mechanické a ručné hĺbkové čistenie na báze kyseliny sulfamovej účinne odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny, hrdzu, mliečny kameň, močový kameň a cementový povlak zo všetkých povrchov odolných voči kyselinám, ako sú keramické obklady, sanitárne zariadenia a kov. FloorPro Deep Cleaner RM 751 je preto ideálnym riešením pre bazény a pre hĺbkové čistenie po stavebných projektoch. Vďaka integrovanej ochrane proti korózii a ľahko oddeliteľným vlastnostiam je hĺbkový čistič ideálny aj na použitie v priemyselnom prostredí.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 0,7
Hmotnosť (kg) 10,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 188 x 307
FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 10l
FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 10l
FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 10l
FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 10l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie po ukončení stavby
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo