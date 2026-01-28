FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 10l
Kyslý hĺbkový čistič na sanitárne a stavebné čistenie. Účinne odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny, hrdzu, mliečny, močový kameň a cementový film. Hodí sa na záverečné čistenie stavby.
Výkonný, obzvlášť málo penivý, a preto ideálny na použitie s umývacími automatmi: FloorPro základný čistič, kyslý RM 751 od Kärcher. Tento čistiaci prostriedok na mechanické a ručné hĺbkové čistenie na báze kyseliny sulfamovej účinne odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny, hrdzu, mliečny kameň, močový kameň a cementový povlak zo všetkých povrchov odolných voči kyselinám, ako sú keramické obklady, sanitárne zariadenia a kov. FloorPro Deep Cleaner RM 751 je preto ideálnym riešením pre bazény a pre hĺbkové čistenie po stavebných projektoch. Vďaka integrovanej ochrane proti korózii a ľahko oddeliteľným vlastnostiam je hĺbkový čistič ideálny aj na použitie v priemyselnom prostredí.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|0,7
|Hmotnosť (kg)
|10,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatibilné stroje
- B 200 R + R 90
- Bavlnený mop, 40 cm
- Mikrovláknový mop krátke vlákno, 40 cm
- Mikrovláknový mop, 40 cm
- Mop ECO! Červený, 40 cm
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75
- Podlahový automat B 150 R Bc + R85
- Podlahový automat B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bc+ D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + R85
- Podlahový automat B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+D90
- Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- Podlahový automat B 220 R + D 75
- Podlahový automat B 220 R + D 90
- Podlahový automat B 220 R + R 75
- Podlahový automat B 220 R Bc
- Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
- Podlahový automat B 220 R Bc + R85
- Podlahový automat B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- Podlahový automat B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- Podlahový automat B 220R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Rins+beacon+D90
- Podlahový automat B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
- Podlahový automat B 260 R I Combo + R 100
- Podlahový automat B 260 R I Combo + R 120
- Podlahový automat B 260 RI Bp+D100+DOSE
- Podlahový automat B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- Podlahový automat B 300 R I Diesel
- Podlahový automat B 300 R I Diesel + pravá bočná metla
- Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá
- Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá
- Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (disk)
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (valec)
- Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li
- Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack
- Podlahový automat BD 38/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 43/35 C Ep
- Podlahový automat BD 50/40 RS Bp Pack
- Podlahový automat BD 50/50 C Bp Pack Classic
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat BR 30/4 C + MF
- Podlahový automat BR 30/4 C Adv
- Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 40/10 C Ep Adv
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 55/40 RS Bp Pack
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
- Ultrasafe mop, modrý, vreckový, 40 cm
Oblasti využitia
- Čistenie po ukončení stavby
- Čistenie podlahy