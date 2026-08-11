FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 2.5l

Kyslý hĺbkový čistič na sanitárne a stavebné čistenie. Účinne odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny, hrdzu, mliečny, močový kameň a cementový film. Hodí sa na záverečné čistenie stavby.

Výkonný, obzvlášť málo penivý, a preto ideálny na použitie s umývacími automatmi: FloorPro základný čistič, kyslý RM 751 od Kärcher. Tento čistiaci prostriedok na mechanické a ručné hĺbkové čistenie na báze kyseliny sulfamovej účinne odstraňuje vodný kameň, vápenaté usadeniny, hrdzu, mliečny kameň, močový kameň a cementový povlak zo všetkých povrchov odolných voči kyselinám, ako sú keramické obklady, sanitárne zariadenia a kov. FloorPro Deep Cleaner RM 751 je preto ideálnym riešením pre bazény a pre hĺbkové čistenie po stavebných projektoch. Vďaka integrovanej ochrane proti korózii a ľahko oddeliteľným vlastnostiam je hĺbkový čistič ideálny aj na použitie v priemyselnom prostredí.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 2,5
Jednotka balenia (Kus(y)) 4
Hodnota pH 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3
Vlastnosti
  • Silný, kyslý základný čistič pre všetky tvrdé podlahy odolné voči kyselinám
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené vodným kameňom, hrdzou, mastnotou, bielkovinami a mliečnym kameňom
  • Účinne rozpúšťa zvyšky cementu
  • S nízkou tvorbou peny
  • S integrovanou ochranou proti korózii
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Neobsahuje NTA
FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 2.5l
FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 2.5l
FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 2.5l
FlooPro základný čistič, kyslý RM 751, 2.5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie po ukončení stavby
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo