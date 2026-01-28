FloorPro základný čistič RM 69 eco!efficiency, 10l

Intenzívny základný čistič optimalizovaný na použitie s režimom eco!efficiency našich čistiacich strojov. Odolný voči olejovým a mastným škvrnám v logistickom a výrobnom prostredí.

Extra silné čistenie, minimálne penivý: alkalický hĺbkový čistič FloorPro RM 69 eco!efficiency so silným zložením je špeciálne navrhnutý na prácu s režimom eco!efficiency podlahových automatov Kärcher. Spoľahlivo odstraňuje znečistenie spôsobené mastnotou a olejom z priemyselných podláh a iných povrchov v priemyselnom prostredí, ako sú ESD podlahy, tekuté potery alebo povrchy potiahnuté epoxidovou živicou. Účinný čistič mastnoty je mimoriadne účinný aj na ručné čistenie a vďaka absencii silikónov ideálny na použitie v kovoobrábacích a lakovacích spoločnostiach.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 12,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,9
  • Čistenie podlahy
