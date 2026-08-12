FloorPro základný čistič RM 69 eco!efficiency, 200l

Intenzívny základný čistič optimalizovaný na použitie s režimom eco!efficiency našich čistiacich strojov. Odolný voči olejovým a mastným škvrnám v logistickom a výrobnom prostredí.

Extra silné čistenie, minimálne penivý: alkalický hĺbkový čistič FloorPro RM 69 eco!efficiency so silným zložením je špeciálne navrhnutý na prácu s režimom eco!efficiency podlahových automatov Kärcher. Spoľahlivo odstraňuje znečistenie spôsobené mastnotou a olejom z priemyselných podláh a iných povrchov v priemyselnom prostredí, ako sú ESD podlahy, tekuté potery alebo povrchy potiahnuté epoxidovou živicou. Účinný čistič mastnoty je mimoriadne účinný aj na ručné čistenie a vďaka absencii silikónov ideálny na použitie v kovoobrábacích a lakovacích spoločnostiach.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 200
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 12
Hmotnosť (kg) 208,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 223,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 580 x 580 x 970
FloorPro základný čistič RM 69 eco!efficiency, 200l
FloorPro základný čistič RM 69 eco!efficiency, 200l
FloorPro základný čistič RM 69 eco!efficiency, 200l
FloorPro základný čistič RM 69 eco!efficiency, 200l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo