Univerzálny základný čistič RM 754, 10l

Vysoko účinný prostriedok na odstraňovanie náterov, voskových a polymérových náterov na vodeodolných podlahách a podlahách citlivých na alkálie. Nie je potrebné oplachovanie.

Náš Univerzálny základný čistič RM 754 na báze rozpúšťadiel je ideálnym čistiacim riešením na odstraňovanie polymérových a voskových povlakov z podláh citlivých na alkálie, ako sú podlahy s linoleom, a je vhodný aj na odstraňovanie povlakov z povrchov odolných voči alkáliám, ako sú PVC podlahy. FloorPro univerzálny základný čistič RM 754 je možné použiť aj na ESD podlahy a je určený na mechanické nanášanie jednokotúčovými strojmi a umývacími automatmi. Vďaka mimoriadne nízkopenivému zloženiu umožňuje veľmi efektívne využitie objemu nádrže, a tým aj rozšírené čistiace aplikácie. pH-neutrálny prostriedok na odstraňovanie povlaku pri aplikácii presviedča výbornou materiálovou znášanlivosťou a je vhodný aj na použitie v odlučovačoch oleja.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 10,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,2
Vlastnosti
  • Silný základný čistiaci prostriedok na odstraňovanie vrstiev
  • Odstraňuje voskové a polymérové vrstvy
  • Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Univerzálne použiteľný
  • Široká oblasť využitia: dá sa použiť na všetky vodeodolné povrchy, ktoré sú chúlostivé na alkálie (napr. linoleum) a odolné voči alkáliám (napr. PVC)
  • Veľmi dobrá znášanlivosť s materiálom
  • Nízka hodnota pH v správnej koncentrácii určenej na použitie
  • Nie je potrebné náročné oplachovanie
  • Vhodný aj na udržiavacie čistenie
  • Vysoká bezpečnosť a jednoduchosť použitia
  • Príjemná, svieža citrusová vôňa
  • Nepenivé zloženie
Univerzálny základný čistič RM 754, 10l
Univerzálny základný čistič RM 754, 10l
Univerzálny základný čistič RM 754, 10l
Univerzálny základný čistič RM 754, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo