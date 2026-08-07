Univerzálny základný čistič RM 754, 10l
Vysoko účinný prostriedok na odstraňovanie náterov, voskových a polymérových náterov na vodeodolných podlahách a podlahách citlivých na alkálie. Nie je potrebné oplachovanie.
Náš Univerzálny základný čistič RM 754 na báze rozpúšťadiel je ideálnym čistiacim riešením na odstraňovanie polymérových a voskových povlakov z podláh citlivých na alkálie, ako sú podlahy s linoleom, a je vhodný aj na odstraňovanie povlakov z povrchov odolných voči alkáliám, ako sú PVC podlahy. FloorPro univerzálny základný čistič RM 754 je možné použiť aj na ESD podlahy a je určený na mechanické nanášanie jednokotúčovými strojmi a umývacími automatmi. Vďaka mimoriadne nízkopenivému zloženiu umožňuje veľmi efektívne využitie objemu nádrže, a tým aj rozšírené čistiace aplikácie. pH-neutrálny prostriedok na odstraňovanie povlaku pri aplikácii presviedča výbornou materiálovou znášanlivosťou a je vhodný aj na použitie v odlučovačoch oleja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|10,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,2
Vlastnosti
- Silný základný čistiaci prostriedok na odstraňovanie vrstiev
- Odstraňuje voskové a polymérové vrstvy
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
- Univerzálne použiteľný
- Široká oblasť využitia: dá sa použiť na všetky vodeodolné povrchy, ktoré sú chúlostivé na alkálie (napr. linoleum) a odolné voči alkáliám (napr. PVC)
- Veľmi dobrá znášanlivosť s materiálom
- Nízka hodnota pH v správnej koncentrácii určenej na použitie
- Nie je potrebné náročné oplachovanie
- Vhodný aj na udržiavacie čistenie
- Vysoká bezpečnosť a jednoduchosť použitia
- Príjemná, svieža citrusová vôňa
- Nepenivé zloženie
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
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Kompatibilné stroje
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+FleetEU+R75
- B 150 R DOSE(Disc)
- B 200 R + R 90
- Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/150 C Classic
- Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/DUO C
- Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C
- Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C Spray
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+Fleet+R75
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+SSD+FleetEU+D75
- Podlahový automat B 110 R Bc SSD+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Fleet NA
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+Dose+D76
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+Dose+SSD+D76
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah+D75+DOSE+Fleet
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 170Ah+FleetEU+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75
- Podlahový automat B 110 R Bp+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp+R75
- Podlahový automat B 150 R Bc + R85
- Podlahový automat B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bc+ D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + R 90
- Podlahový automat B 150 R Bp + R85
- Podlahový automat B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+D90
- Podlahový automat B 150 R DOSE
- Podlahový automat B 150 R Dose+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill+Si
- Podlahový automat B 200 + D 110
- Podlahový automat B 200 R + D 90
- Podlahový automat B 200 R + R 85
- Podlahový automat B 200 R Bc
- Podlahový automat B 200 R Bc +D90
- Podlahový automat B 200 R Bc +R85
- Podlahový automat B 200 R Bc DOSE
- Podlahový automat B 200 R Bc+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- Podlahový automat B 200 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- Podlahový automat B 220 R + D 90
- Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
- Podlahový automat B 220 R Bc + R85
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rinse+D90
- Podlahový automat B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- Podlahový automat B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
- Podlahový automat B 260 R I Combo + R 100
- Podlahový automat B 260 RI Bp Dose+525AhLi+SB+SafeKit+R120
- Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá
- Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá
- Podlahový automat B 300 R I LPG + pravá bočná metla
- Podlahový automat B 300 R I LPG + čistiaca plošina na pravej strane
- Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+AF
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 105Ah+D80
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Rinse+AF
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- Podlahový automat B 80 W Bp Pack 90Ah Li+D80
- Podlahový automat B 80 W Bp+D70+Rinse+AF
- Podlahový automat B 80 W Bp+D80+Dose+Rinse+AF
- Podlahový automat B 85 R Classic Bp + R65
- Podlahový automat B 85 R Classic Bp +D70
- Podlahový automat B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- Podlahový automat B 85 R Classic Bp Pack + D70
- Podlahový automat B 85 R Classic Bp Pack + R65
- Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li
- Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack
- Podlahový automat BD 38/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 43/35 C Ep
- Podlahový automat BD 50/50 C Bp Pack Classic
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Bp Pack Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat BDP 43/400 C
- Podlahový automat BDP 50/1500 C
- Podlahový automat BR 30/4 C + MF
- Podlahový automat BR 30/4 C Adv
- Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 40/10 C Ep Adv
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 55/40 RS Bp Pack
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/D90 HEAD
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/R75 HEAD
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/R90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM, TCL W/D90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/ R90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/D75 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/R75 HEAD
- B 150 R Bp Adv
- B 150 R Bp Adv. Dose
- B 150 R Bp Dose
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R Bp
- B 250 R DOSE (kotúč)
- B 250 R DOSE (valec)
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I + R 120
- B 250 R I DOSE(kotúč)
- B 300 R I
- B 60/10 C
- B 90 R
- B 90 R ADV DOSE - AGM BATTERIES
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ D65 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ D75 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 55 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 65 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 75 Head
- BDS 33/180 C Adv
- BDS 43/Duo C Adv
- Podlahový automat B 150 R Adv + R 90
- Podlahový automat B 150 R Bp
- Podlahový automat B 150 R Bp Adv
- Podlahový automat B 150 R Bp Dose nízky tlak na kolesá
- Podlahový automat B 150 R Bp SB
- Podlahový automat B 250 R + D 101
- Podlahový automat B 250 R + R 120
- Podlahový automat B 250 R I + D 101
- Podlahový automat B 250 R I + R 100
- Podlahový automat B 250 R I + R 120
- Podlahový automat B 300 R I Diesel
- Podlahový automat B 300 R I Diesel + pravá bočná metla
- Podlahový automat B 50 W Anniversary Edition
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (disk)
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (valec)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (225 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (255 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp (312 Ah)
- Podlahový automat B 90 R Adv Bp Pack.
- Podlahový automat B 90 R Adv DOSE Bp Pack
- Podlahový automat B 90 R Classic Bp
- Podlahový automat B 90 R Classic Bp Pack
- Podlahový automat B 90 R Classic Bp Pack+D75+V1000
- Podlahový automat B 90 R Classic Bp+D75+Squeegee
- Podlahový automat B 90 R DOSE Bp
Oblasti využitia
- Čistenie podlahy