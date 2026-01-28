Základný intenzívny čistič Extra RM 752, 200l
Vysoko alkalický priemyselný hĺbkový čistič a odstraňovač náterov na odstránenie najodolnejšieho znečistenia olejom, mastnotou a minerálmi, ako aj náterov z podláh odolných voči zásadám.
Vysoko alkalický FloorPro základný intenzívny čistič Extra RM 752 od Kärcher, vyvinutý ako na odstraňovanie náterov, tak aj na silné hĺbkové čistenie rôznych povrchov a podlahových krytín v priemyselnom prostredí. V závislosti od požiadaviek je možné tento prostriedok, ktorý je určený na mechanické nanášanie jednokotúčovými strojmi alebo umývacími automatmi, použiť v 1-krokovej metóde na čistenie alebo v 2-krokovej metóde na odstraňovanie náterov. Spoľahlivo odstraňuje voskové a polymérové povlaky a dokonca aj tie najodolnejšie nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi, aké sa vyskytujú v logistických a výrobných prostrediach. FloorPro základný intenzívny čistič Extra RM 752 je vhodný najmä na priemyselné a ESD podlahy, cementové potery, povrchy z epoxidovej živice a iné podlahy odolné voči alkáliám. Čistiaci prostriedok je tiež nízkopenivý pre optimálne využitie objemu nádrže umývacích automatov. Zloženie bez silikónu tiež znamená, že sa môže používať v spoločnostiach na spracovanie kovov a farieb.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|200
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|13,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|230
Video
Kompatibilné stroje
- B 200 R + R 90
- Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/150 C Classic
- Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/DUO C
- Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C
- Jednokotúčový podlahový automat BDS 43/Orbital C Spray
- Podlahový automat B 110 R Bc DOSE+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Classic +R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Podlahový automat B 110 R Bp Pack Classic +R75
- Podlahový automat B 150 R Bc + R85
- Podlahový automat B 150 R Bc PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bc+ D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + D90
- Podlahový automat B 150 R Bp + R85
- Podlahový automat B 150 R Bp DOSE SB+220 Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85
- Podlahový automat B 150 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+D90
- Podlahový automat B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- Podlahový automat B 220 R + D 75
- Podlahový automat B 220 R + D 90
- Podlahový automat B 220 R + R 75
- Podlahový automat B 220 R Bc
- Podlahový automat B 220 R Bc + D 90
- Podlahový automat B 220 R Bc + R85
- Podlahový automat B 220 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+240 Ah Wet+Rins+D90
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Li+RI+beac+R85
- Podlahový automat B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- Podlahový automat B 220 R BpPack+DOSE+285 Ah+D110+Ri+Beacon
- Podlahový automat B 220R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Rins+beacon+D90
- Podlahový automat B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- Podlahový automat B 260 R I Combo + D 100
- Podlahový automat B 260 R I Combo + R 100
- Podlahový automat B 260 R I Combo + R 120
- Podlahový automat B 260 RI Bp+D100+DOSE
- Podlahový automat B 260 RI Bp+R100+DOSE+SB
- Podlahový automat B 300 R I Diesel
- Podlahový automat B 300 R I Diesel + pravá bočná metla
- Podlahový automat B 300 R I LGP + SB pravá
- Podlahový automat B 300 R I LPG + SSD pravá
- Podlahový automat B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp 80Ah Li+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp Pack+115Ah+O51+Rinse+AF
- Podlahový automat B 50 W Bp+D60+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50 W Bp+R55+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+D65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 60 W Bp+R65+Rinse+Autofill
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (disk)
- Podlahový automat B 80 W Bp DOSE (valec)
- Podlahový automat BD 30/4 C Bp Pack Li
- Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack
- Podlahový automat BD 38/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BD 43/25 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 43/35 C Ep
- Podlahový automat BD 50/40 RS Bp Pack
- Podlahový automat BD 50/50 C Bp Pack Classic
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/55 C Classic Bp Pack 76 Ah
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 50/60 C Ep Classic
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp
- Podlahový automat BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat BDP 43/400 C
- Podlahový automat BDP 50/1500 C
- Podlahový automat BR 30/4 C + MF
- Podlahový automat BR 30/4 C Adv
- Podlahový automat BR 30/4 C Anniversary Edition
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack
- Podlahový automat BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 40/10 C Ep Adv
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack
- Podlahový automat BR 45/22 C BP Pack Go!Further
- Podlahový automat BR 55/40 RS Bp Pack
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp
- Podlahový automat BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Podlahový automat B 110 R Bc Dose+R75
Oblasti využitia
- Čistenie podlahy