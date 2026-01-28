Základný intenzívny čistič Extra RM 752, 200l

Vysoko alkalický priemyselný hĺbkový čistič a odstraňovač náterov na odstránenie najodolnejšieho znečistenia olejom, mastnotou a minerálmi, ako aj náterov z podláh odolných voči zásadám.

Vysoko alkalický FloorPro základný intenzívny čistič Extra RM 752 od Kärcher, vyvinutý ako na odstraňovanie náterov, tak aj na silné hĺbkové čistenie rôznych povrchov a podlahových krytín v priemyselnom prostredí. V závislosti od požiadaviek je možné tento prostriedok, ktorý je určený na mechanické nanášanie jednokotúčovými strojmi alebo umývacími automatmi, použiť v 1-krokovej metóde na čistenie alebo v 2-krokovej metóde na odstraňovanie náterov. Spoľahlivo odstraňuje voskové a polymérové ​​povlaky a dokonca aj tie najodolnejšie nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi, aké sa vyskytujú v logistických a výrobných prostrediach. FloorPro základný intenzívny čistič Extra RM 752 je vhodný najmä na priemyselné a ESD podlahy, cementové potery, povrchy z epoxidovej živice a iné podlahy odolné voči alkáliám. Čistiaci prostriedok je tiež nízkopenivý pre optimálne využitie objemu nádrže umývacích automatov. Zloženie bez silikónu tiež znamená, že sa môže používať v spoločnostiach na spracovanie kovov a farieb.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 200
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 230
  • Čistenie podlahy
