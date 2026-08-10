SurfacePro CA 30 C eco!perform, čistič povrchov, 5l
Vysoko koncentrovaný, rýchloschnúci čistič povrchov, ktorý čistí bez zanechania šmúh, určený na ručné udržiavacie čistenie. S certifikáciou environmentálnej značky EÚ.
Všestranný a vysoko koncentrovaný: Čistič povrchov SurfacePro CA 30 C eco!perform ponúka široké spektrum účinnosti proti širokému spektru znečistenia v rôznych oblastiach použitia. Určný na udržiavacie čistenie tvrdých, pružných, vodeodolných a voči alkoholu odolných povrchov. Je vhodný na vlhké stieranie metódou sprej/pena, ako aj na mokré čistenie klasickým mopom a vedrom. Čistiaci prostriedok bezpečne a spoľahlivo odstraňuje škvrny od jedla, mastné škvrny, škvrny od kávy, krému na topánky, rôzne stopy a dokonca aj usadeniny z tabakového dymu – zanecháva po sebe len príjemnú citrusovú vôňu. Netoxický vysoký koncentrát možno dávkovať aj v malom množstve, rýchlo schne a nezanecháva šmuhy ani na lesklých povrchoch. SurfacePro CA 30 C eco!perform je tiež certifikovaný v súlade s environmentálnou značkou EÚ a bola mu udelená rakúska environmentálna značka.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|2
|Hodnota pH
|11
|Hmotnosť (kg)
|5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- Univerzálny koncentrát na čistenie povrchov
- Efektívne odstraňuje zvyšky jedál, mastné nečistoty, nikotínové usadeniny, fľaky od kávy, škvrny od topánok..
- Veľmi dobrý čistiaci účinok na všetkých tvrdých a flexibilných povrchoch odolných voči vode a alkoholu
- Bez zanechania stôp aj na plochách s vysokým leskom
- Vhodný aj na čistenie podláh
- Príjemná, svieža citrusová vôňa
- S gélovým zložením pre lepšiu priľnavosť na zvislých povrchoch
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasti využitia
- Čistenie podlahy a povrchov