SurfacePro CA 30 C eco!perform, čistič povrchov, 5l

Vysoko koncentrovaný, rýchloschnúci čistič povrchov, ktorý čistí bez zanechania šmúh, určený na ručné udržiavacie čistenie. S certifikáciou environmentálnej značky EÚ.

Všestranný a vysoko koncentrovaný: Čistič povrchov SurfacePro CA 30 C eco!perform ponúka široké spektrum účinnosti proti širokému spektru znečistenia v rôznych oblastiach použitia. Určný na udržiavacie čistenie tvrdých, pružných, vodeodolných a voči alkoholu odolných povrchov. Je vhodný na vlhké stieranie metódou sprej/pena, ako aj na mokré čistenie klasickým mopom a vedrom. Čistiaci prostriedok bezpečne a spoľahlivo odstraňuje škvrny od jedla, mastné škvrny, škvrny od kávy, krému na topánky, rôzne stopy a dokonca aj usadeniny z tabakového dymu – zanecháva po sebe len príjemnú citrusovú vôňu. Netoxický vysoký koncentrát možno dávkovať aj v malom množstve, rýchlo schne a nezanecháva šmuhy ani na lesklých povrchoch. SurfacePro CA 30 C eco!perform je tiež certifikovaný v súlade s environmentálnou značkou EÚ a bola mu udelená rakúska environmentálna značka.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 2
Hodnota pH 11
Hmotnosť (kg) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Univerzálny koncentrát na čistenie povrchov
  • Efektívne odstraňuje zvyšky jedál, mastné nečistoty, nikotínové usadeniny, fľaky od kávy, škvrny od topánok..
  • Veľmi dobrý čistiaci účinok na všetkých tvrdých a flexibilných povrchoch odolných voči vode a alkoholu
  • Bez zanechania stôp aj na plochách s vysokým leskom
  • Vhodný aj na čistenie podláh
  • Príjemná, svieža citrusová vôňa
  • S gélovým zložením pre lepšiu priľnavosť na zvislých povrchoch
SurfacePro CA 30 C eco!perform, čistič povrchov, 5l
SurfacePro CA 30 C eco!perform, čistič povrchov, 5l
SurfacePro CA 30 C eco!perform, čistič povrchov, 5l
SurfacePro CA 30 C eco!perform, čistič povrchov, 5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy a povrchov
Príslušenstvo