SurfacePro CA 40 R eco!perform čistič skla, 5l
Čistiaci prostriedok na sklo, ktorý rýchlo schne a čistí bez zanechávania šmúh. Je na báze alkoholu, vhodný aj na jemné čistenie plastových povrchov. S certifikáciou environmentálnej značky EÚ.
Netoxický, certifikovaný environmentálnou značkou EÚ a ocenený rakúskou environmentálnou značkou, náš čistič skla SurfacePro CA 40 R eco!perform. Bez námahy spája vysoký čistiaci výkon s šetrnosťou k životnému prostrediu a bezpečnosťou používateľa. Čistiaci prostriedok na báze alkoholu, ktorý je pohodlne pripravený na ručné čistenie metódou rozprašovania, je ideálny nielen na sklenené povrchy, ako sú okná alebo zrkadlá, ale aj na plastové povrchy. Odtlačky prstov, mastnotu a prach, ako aj nečistoty spôsobené emisiami sú spoľahlivo odstránené. Dokonca aj lesklé povrchy schnú rýchlo a bez šmúh a zanechávajú za sebou len príjemnú citrusovú vôňu. Už žiadne časovo náročné leštenie. SurfacePro CA 40 R eco!perform je dostupný v niekoľkých veľkostiach balenia. Opätovne použiteľná fľaša s objemom 0,5 litra sa dá znovu naplniť a navyše je vhodná na aplikáciu pomocou vysokokvalitnej penovej rozprašovacej hlavice 2 v 1 od Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|2
|Hodnota pH
|7
|Hmotnosť (kg)
|4,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|192 x 145 x 248
Oblasti využitia
- Čistenie skla