SanitPro CA 20 C eco!perform čistič na udržiavacie čistenie, 1l

Vysoko koncentrovaný sanitárny čistič na ručné udržiavacie čistenie. S inovatívnou kombináciou kyselín na ľahké odstránenie minerálnych nečistôt. S certifikáciou environmentálnej značky EÚ.

Šetrný k životnému prostrediu, ale mimoriadne ekonomický a výkonný: SanitPro Daily Cleaner CA 20 C eco!perform od Kärcher s príjemne sviežou citrusovou vôňou. Vysoký koncentrát na ručné čistenie povrchov a podláh (vlhké stieranie sprejom/penovou metódou, mokré čistenie mopom a vedrom alebo predimpregnácia) presviedča maximálnou účinnosťou čistenia na keramických, nerezových, chrómových, sklenených a plastových povrchoch v sanitárnych priestoroch. Vďaka inovatívnej kombinácii kyseliny citrónovej a kyseliny metánsulfónovej odstraňuje čistiaci prostriedok bez námahy, rýchlo a šetrne zvyšky vodného kameňa, vápenné mydlo, vodný kameň a dokonca aj ľahké znečistenie spôsobené zvyškami mydla a organickým materiálom. SanitPro CA 20 C eco!perform, certifikovaný v súlade s kritériami EU Ecolabel a ocenený Ecolabelom Rakúskej republiky, kombinuje ekologickú udržateľnosť s maximálnou účinnosťou čistenia.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 12
Hodnota pH 2,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Video

Oblasti využitia
  • Sanitárna oblasť
Príslušenstvo