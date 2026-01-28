SanitPro CA 20 C eco!perform čistič na udržiavacie čistenie, 1l
Vysoko koncentrovaný sanitárny čistič na ručné udržiavacie čistenie. S inovatívnou kombináciou kyselín na ľahké odstránenie minerálnych nečistôt. S certifikáciou environmentálnej značky EÚ.
Šetrný k životnému prostrediu, ale mimoriadne ekonomický a výkonný: SanitPro Daily Cleaner CA 20 C eco!perform od Kärcher s príjemne sviežou citrusovou vôňou. Vysoký koncentrát na ručné čistenie povrchov a podláh (vlhké stieranie sprejom/penovou metódou, mokré čistenie mopom a vedrom alebo predimpregnácia) presviedča maximálnou účinnosťou čistenia na keramických, nerezových, chrómových, sklenených a plastových povrchoch v sanitárnych priestoroch. Vďaka inovatívnej kombinácii kyseliny citrónovej a kyseliny metánsulfónovej odstraňuje čistiaci prostriedok bez námahy, rýchlo a šetrne zvyšky vodného kameňa, vápenné mydlo, vodný kameň a dokonca aj ľahké znečistenie spôsobené zvyškami mydla a organickým materiálom. SanitPro CA 20 C eco!perform, certifikovaný v súlade s kritériami EU Ecolabel a ocenený Ecolabelom Rakúskej republiky, kombinuje ekologickú udržateľnosť s maximálnou účinnosťou čistenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Jednotka balenia (Kus(y))
|12
|Hodnota pH
|2,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
Oblasti využitia
- Sanitárna oblasť