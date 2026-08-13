SanitPro CA 20 R Eco prostriedok na udržiavacie čistenie, pripravený na použitie, 0.5l
Sanitárny čistič pripravený na použitie s účinnou kombináciou kyselín. Extra výkonné čistenie, zároveň šetrné k životnému prostrediu. S certifikáciou environmentálnej značky EÚ.
Vďaka účinnej a ekologickej kombinácii kyseliny metánsulfónovej a kyseliny citrónovej je SanitPro Daily Cleaner CA 20 R eco!perform od spoločnosti Kärcher, pripravený na použitie, je ideálnou voľbou pre rýchle a dôkladné sanitárne čistenie. Ekologický čistiaci prostriedok, ktorý bol ocenený environmentálnou značkou EÚ a rakúskou environmentálnou značkou, bez námahy odstraňuje zvyšky vodného kameňa, vápenné mydlo a močový kameň, ako aj ľahké znečistenie spôsobené zvyškami mydla a organickým materiálom. Sanitárny čistič pripravený na použitie, vyvinutý na ručné vlhké utieranie metódou rozprašovania je veľmi jednoduchý na použitie, je rovnako jemný ako dôkladný pri čistení všetkých typických keramických, nerezových, chrómových, sklenených a plastových povrchov. Je rýchloschnúci a bez šmúh, zanecháva príjemnú sviežu citrusovú vôňu. SanitPro CA 20 R eco!perform je k dispozícii aj v praktickej a znovu naplniteľnej 0,5-litrovej opakovane použiteľnej fľaši, ktorá je navyše vhodná na aplikáciu pomocou vysokokvalitnej opakovane použiteľnej penovej rozprašovacej hlavice 2 v 1 od Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|0,5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|12
|Hodnota pH
|2
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|302 x 187 x 244
Vlastnosti
- Sanitárny čistič pripravený na okamžité použitie
- Odstraňuje vápenaté, mydlové, močovinové fľaky ako aj iné typické nečistoty v sanitárnej oblasti
- Pre vysoký čistiaci výkon
- Opláchnuté povrchy vyschnú bez šmúh
- S efektom Easy-to-clean. Uľahčuje nasledujúce čistenia.
- Ľahká, ergonomická 500ml striekacia fľaša s profesionálnym sprejom s penovou tryskou
- Znovu použiteľná sprejová fľaša pre minimalizáciu odpadu
- Príjemná, svieža vôňa
- S gélovým zložením pre lepšiu priľnavosť na zvislých povrchoch
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H315 Dráždi kožu.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P280a Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
- P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Sanitárna oblasť