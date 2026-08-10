SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform, 5l

Čistiaci prostriedok na toalety s viskóznym gélovým zložením s certifikátom EÚ EcoLabel pripravený na použitie pre veľmi dobrú priľnavosť k vnútornej strane toaliet a pisoárov.

SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform od Kärcher vďaka svojej viskóznej konzistencii dobre priľne aj na zvislé povrchy toaliet a pisoárov, čím zaistí dlhší čas kontaktu a lepšie výsledky čistenia. Čistiaci koncentrát sa používa v neriedenej forme na ručné udržiavacie čistenie na toaletách a pisoároch a v zriedenej forme na podlahy a povrchy. Funkčný uzáver uľahčuje použitie, aktívne čistiaca kyselina citrónová je vysoko účinná a zanecháva príjemnú citrusovú vôňu. Odstraňuje minerálne nečistoty, ako sú zvyšky vápna, vápenné mydlo, močový kameň a typické organické nečistoty na toaletách, ako aj mastnotu a zvyšky mydla rýchlo, spoľahlivo a vďaka trvalo udržateľnému zloženiu mimoriadne ekologickým spôsobom. Okrem toho je SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform certifikovaný v súlade s prísnymi požiadavkami EU Ecolabel a bol ocenený rakúskou značkou Ecolabel.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 2
Hodnota pH 2
Hmotnosť (kg) 5,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 192 x 145 x 248
Vlastnosti
  • Účinný sanitárny základný čistiaci prostriedok
  • Odstraňuje vodný kameň a močový kameň, zvyšky mydla, mastnotu a šmuhy po opätkoch
  • S gélovým zložením pre lepšiu priľnavosť na zvislých povrchoch
  • Opláchnuté povrchy vyschnú bez šmúh
  • Šetrný k materiálu
  • Príjemná, svieža vôňa
  • S gélovým zložením pre lepšiu priľnavosť na zvislých povrchoch
  • S efektom Easy-to-clean. Uľahčuje nasledujúce čistenia.
SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform, 5l
SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform, 5l
SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform, 5l
SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform, 5l
SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform, 5l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
  • Sanitárna oblasť
Príslušenstvo