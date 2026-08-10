SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform, 5l
Čistiaci prostriedok na toalety s viskóznym gélovým zložením s certifikátom EÚ EcoLabel pripravený na použitie pre veľmi dobrú priľnavosť k vnútornej strane toaliet a pisoárov.
SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform od Kärcher vďaka svojej viskóznej konzistencii dobre priľne aj na zvislé povrchy toaliet a pisoárov, čím zaistí dlhší čas kontaktu a lepšie výsledky čistenia. Čistiaci koncentrát sa používa v neriedenej forme na ručné udržiavacie čistenie na toaletách a pisoároch a v zriedenej forme na podlahy a povrchy. Funkčný uzáver uľahčuje použitie, aktívne čistiaca kyselina citrónová je vysoko účinná a zanecháva príjemnú citrusovú vôňu. Odstraňuje minerálne nečistoty, ako sú zvyšky vápna, vápenné mydlo, močový kameň a typické organické nečistoty na toaletách, ako aj mastnotu a zvyšky mydla rýchlo, spoľahlivo a vďaka trvalo udržateľnému zloženiu mimoriadne ekologickým spôsobom. Okrem toho je SanitPro WC Hĺbkový čistič CA 10 C eco!perform certifikovaný v súlade s prísnymi požiadavkami EU Ecolabel a bol ocenený rakúskou značkou Ecolabel.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|2
|Hodnota pH
|2
|Hmotnosť (kg)
|5,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|192 x 145 x 248
Vlastnosti
- Účinný sanitárny základný čistiaci prostriedok
- Odstraňuje vodný kameň a močový kameň, zvyšky mydla, mastnotu a šmuhy po opätkoch
- S gélovým zložením pre lepšiu priľnavosť na zvislých povrchoch
- Opláchnuté povrchy vyschnú bez šmúh
- Šetrný k materiálu
- Príjemná, svieža vôňa
- S gélovým zložením pre lepšiu priľnavosť na zvislých povrchoch
- S efektom Easy-to-clean. Uľahčuje nasledujúce čistenia.
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
- Sanitárna oblasť