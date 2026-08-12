Voda
Pre bezporuchovú prevádzku zariadení a dobrý výsledok úpravy ponúkame osvedčené chemikálie na úpravu – prispôsobené na špeciálne použitie a daný typ zariadenia.
Dávkovače vody
Na zabezpečenie hygienicky bezchybných podmienok a minimalizáciu rizika prevádzkovateľov/používateľov ponúka Kärcher efektívne produkty na čistenie dávkovačov vody.
Recyklácia odpadovej vody
Na zabezpečenie trvalej bezporuchovej prevádzky zariadení a dobrého výsledku úpravy vody ponúka Kärcher vhodné ošetrovacie chemikálie. Tieto produkty podporujú vytváranie vločiek, ktoré sa dajú jednoducho odfiltrovať a znižujú choroboplodné zárodky v upravenej úžitkovej vode.