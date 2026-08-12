WaterPro štiepidlo, prášok RM 846, 20kg
Reaktívny štiepny prostriedok na úpravu umývacej vody s obsahom minerálnych olejov. Vytvoria sa veľké a stabilné vločky, ktoré sa ľahko odfiltrujú.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (kg)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|8,7
|Hmotnosť (kg)
|20
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|20,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|750 x 450 x 120
Vlastnosti
- Vysokoúčinný reakčný štiepny prostriedok pre linky na štiepenie emulzií (ASA 600, HDR 777)
- Špeciálne sa hodí na úpravu recyklovanej a odpadovej vody silne zaťaženej minerálnym olejom (uhľovodík do 100 mg/l)
- Docieli čistú a kvalitnú recyklovanú vodu
- Extrémne rýchla tvorba vločiek, ktoré sa jednouducho odfiltrujú
- Zákonné požiadavky na kvalitu odpadovej vody sú splnené.
- Približne 50% detergentných substancií zostáva v recyklovanej vode. Tým je možné len minimálne dodatočné dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Prášková forma
- Určené špeciálne pre zariadenia Kärcher
- Neobsahuje NTA
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
Oblasti využitia
- Recyklácia vody