WaterPro štiepidlo, prášok RM 846, 20kg

Reaktívny štiepny prostriedok na úpravu umývacej vody s obsahom minerálnych olejov. Vytvoria sa veľké a stabilné vločky, ktoré sa ľahko odfiltrujú.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (kg) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 8,7
Hmotnosť (kg) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 20,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 750 x 450 x 120
Vlastnosti
  • Vysokoúčinný reakčný štiepny prostriedok pre linky na štiepenie emulzií (ASA 600, HDR 777)
  • Špeciálne sa hodí na úpravu recyklovanej a odpadovej vody silne zaťaženej minerálnym olejom (uhľovodík do 100 mg/l)
  • Docieli čistú a kvalitnú recyklovanú vodu
  • Extrémne rýchla tvorba vločiek, ktoré sa jednouducho odfiltrujú
  • Zákonné požiadavky na kvalitu odpadovej vody sú splnené.
  • Približne 50% detergentných substancií zostáva v recyklovanej vode. Tým je možné len minimálne dodatočné dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Prášková forma
  • Určené špeciálne pre zariadenia Kärcher
  • Neobsahuje NTA
WaterPro štiepidlo, prášok RM 846, 20kg
WaterPro štiepidlo, prášok RM 846, 20kg
WaterPro štiepidlo, prášok RM 846, 20kg
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
Oblasti využitia
  • Recyklácia vody