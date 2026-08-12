WaterPro vločkovací prostriedok RM 847, 1l

Na efektívnu úpravu a ošetrenie vysoko znečistenej umývacej vody z umývania áut a motorov. Vytvára veľké a filtrovateľné vločky.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 1
Jednotka balenia (Kus(y)) 2
Hodnota pH 4
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 249 x 166 x 238
Vlastnosti
  • Účinný reakčný štiepny prostriedok na báze polymérov linky na štiepenie emulzií (ASA, HDR 555, HDR 777)
  • Vhodný na opätovné použitie vody na umývanie pre vysokotlakové čističe.
  • Približne 75% detergentných substancií zostáva v recyklovanej vode. Tým je možné len minimálne dodatočné dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Mimoriadne úsporný
  • Určené špeciálne pre zariadenia Kärcher
  • Neobsahuje NTA
WaterPro vločkovací prostriedok RM 847, 1l
WaterPro vločkovací prostriedok RM 847, 1l
WaterPro vločkovací prostriedok RM 847, 1l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
  • Recyklácia vody
Príslušenstvo