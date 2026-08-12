WaterPro vločkovací prostriedok RM 847, 1l
Na efektívnu úpravu a ošetrenie vysoko znečistenej umývacej vody z umývania áut a motorov. Vytvára veľké a filtrovateľné vločky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|1
|Jednotka balenia (Kus(y))
|2
|Hodnota pH
|4
|Hmotnosť (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|249 x 166 x 238
Vlastnosti
- Účinný reakčný štiepny prostriedok na báze polymérov linky na štiepenie emulzií (ASA, HDR 555, HDR 777)
- Vhodný na opätovné použitie vody na umývanie pre vysokotlakové čističe.
- Približne 75% detergentných substancií zostáva v recyklovanej vode. Tým je možné len minimálne dodatočné dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Mimoriadne úsporný
- Určené špeciálne pre zariadenia Kärcher
- Neobsahuje NTA
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
- P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
- Recyklácia vody