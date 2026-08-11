Intenzívny prostriedok na uvoľňovanie nečistôt CP 930 ASF, 20l

Aktívny prostriedok na prednástrek odstraňuje bez námahy najodolnejšie znečistenia spôsobené mastnotou a olejom. Urýchľuje zmäkčenie a odstraňovanie zvyškov hmyzu.

Intenzívny odstraňovač nečistôt CP 930 je ideálnym riešením predčistenia pre samoobslužné umývacie stanice, ale je rovnako vhodný aj pre predumývanie automobilov a úžitkových vozidiel v umývacích systémoch vozidiel. Výkonný predstriekací prostriedok je účinný vo všetkých teplotných rozsahoch, rýchlo pôsobí a je šetrný k materiálom. Čistiaci prostriedok z vysokovýkonnej rady CP spoločnosti Kärcher rozširuje mastnotu, olej, nečistoty spôsobené emisiami a hmyz, čo tieto usadeniny spoľahlivo uvoľňuje pre oveľa lepšie výsledky čistenia v následných krokoch čistenia. S povrchovo aktívnymi látkami, ktoré sú rozložiteľné podľa OECD, je predčistiaci prostriedok šetrný k životnému prostrediu a tiež rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť (kg) 20,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 230 x 410
Vlastnosti
  • Účinný prednástrekový prostriedok na predumytie osobných a úžitkových vozidiel
  • Nechá napučať nečistoty od mastnoty, oleja, emisií a hmyzu, následne ich spoľahlivo rozpúšťa
  • Výsledok čistenia nasledujúcich čistiacich krokov sa tým podstatne zlepší
  • Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
  • Rýchly účinok
  • Šetrný k materiálu
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
  • Neobsahuje NTA
Intenzívny prostriedok na uvoľňovanie nečistôt CP 930 ASF, 20l
Intenzívny prostriedok na uvoľňovanie nečistôt CP 930 ASF, 20l
Intenzívny prostriedok na uvoľňovanie nečistôt CP 930 ASF, 20l
Intenzívny prostriedok na uvoľňovanie nečistôt CP 930 ASF, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
Príslušenstvo