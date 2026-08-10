PressurePro aktívny čistič, prášok RM 80, 20kg

Vysoko koncentrovaný, sypký prášok, rozpustný vo vode s čerstvou vôňou. Rozpúšťa znečistenia spôsobené olejom, tukmi a emisiami, aktívne čistí vo všetkých rozsahoch teplôt, chráni materiál.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (kg) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 10,9
Hmotnosť (kg) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 20,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 750 x 450 x 120
Vlastnosti
  • Veľmi výdatný práškový vysokotlakový čistiaci prostriedok na umývanie vozidiel
  • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
  • Mimoriadne úsporný
  • Šetrný k materiálu
  • Neobsahuje NTA
PressurePro aktívny čistič, prášok RM 80, 20kg
PressurePro aktívny čistič, prášok RM 80, 20kg
PressurePro aktívny čistič, prášok RM 80, 20kg
PressurePro aktívny čistič, prášok RM 80, 20kg
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Prepravná oblasť a stroje
  • Osobné vozidlá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá