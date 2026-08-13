Top Care CP 950, Sprejový vosk s leskom, 20l

Tekutý sprejový vosk na konzerváciu a starostlivosť o lesklý povrch. Je odolný voči tvrdosti vody, vytvára film s vysokým leskom a schne bez zanechania šmúh alebo škvŕn.

Náš Top Care CP 950 je vysoko účinný prostriedok na zachovanie lesku na použitie v samoobslužných umývacích systémoch s výdatnosťou až 1 250 osobných automobilov na liter. Tento sušiaci prostriedok sa dá použiť aj s vysokotlakovými čističmi a – bez ohľadu na tvrdosť a kvalitu vody – dlhodobo a účinne podporuje zachovanie lesku laku osobných a úžitkových vozidiel, ako aj motocyklov. V kombinácii s osmotickou vodou zaisťuje sušenie bez škvŕn a je taktiež v súlade s normami VDA. Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biologicky odbúrateľné v súlade s normami OECD.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 4
Hmotnosť (kg) 20
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 230 x 410
Top Care CP 950, Sprejový vosk s leskom, 20l
Top Care CP 950, Sprejový vosk s leskom, 20l

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
Príslušenstvo