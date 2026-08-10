VehiclePro čistiaci prostriedok na umývacie haly a dlaždice RM 841, 20l
Tento kyslý čistiaci koncentrát na čistenie dláždených umývacích hál odstraňuje rýchlo a účinne vápenaté usadeniny, tuk, zvyšky vosku, čistiaceho prostriedku a stopy hrdze.
Na hĺbkové a každodenné udržiavacie čistenie dláždených umývacích hál a portálov na umývanie áut pomocou vysokotlakových čističov alebo rozprašovacích zariadení: VehiclePro Washing Bay a Tile Cleaner RM 841 od Kärcher. Kyslý čistič rýchlo a účinne odstraňuje odolný vodný kameň, olej, mastnotu a usadeniny hrdze, ako aj zvyšky saponátu a vosku zo všetkých povrchov odolných voči kyselinám. Príjemne a sviežo voňajúci čistiaci prostriedok neobsahuje NTA, minerálne oleje a minerálne uhľovodíky. Povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú biologicky odbúrateľné v súlade s EEC 648/2004. Vďaka svojej rýchlej separácii oleja/vody je RM 841 tiež ľahko oddeliteľný.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hmotnosť (kg)
|21,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 240 x 390
Vlastnosti
- Účinný, kyslý čistič pre umývacie haly a portály umyvárok
- Odstraňuje rýchlo a efektívne vápenaté, olejové, mastné a hrdzavé usadeniny ako aj zvyšky čistiacich prostriedkov
- Spoľahlivo odstraňuje tvrdé zvápenatenie
- Vhodný pre základné a udržiavacie čistenie
- Rýchly účinok
- Príjemná, svieža vôňa
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA
- Neobsahuje minerálne oleje a minerálne uhľovodíky
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
- Umyvárka a umývacia hala