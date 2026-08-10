VehiclePro čistiaci prostriedok na umývacie haly a dlaždice RM 841, 20l

Tento kyslý čistiaci koncentrát na čistenie dláždených umývacích hál odstraňuje rýchlo a účinne vápenaté usadeniny, tuk, zvyšky vosku, čistiaceho prostriedku a stopy hrdze.

Na hĺbkové a každodenné udržiavacie čistenie dláždených umývacích hál a portálov na umývanie áut pomocou vysokotlakových čističov alebo rozprašovacích zariadení: VehiclePro Washing Bay a Tile Cleaner RM 841 od Kärcher. Kyslý čistič rýchlo a účinne odstraňuje odolný vodný kameň, olej, mastnotu a usadeniny hrdze, ako aj zvyšky saponátu a vosku zo všetkých povrchov odolných voči kyselinám. Príjemne a sviežo voňajúci čistiaci prostriedok neobsahuje NTA, minerálne oleje a minerálne uhľovodíky. Povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú biologicky odbúrateľné v súlade s EEC 648/2004. Vďaka svojej rýchlej separácii oleja/vody je RM 841 tiež ľahko oddeliteľný.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť (kg) 21,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 240 x 390
Vlastnosti
  • Účinný, kyslý čistič pre umývacie haly a portály umyvárok
  • Odstraňuje rýchlo a efektívne vápenaté, olejové, mastné a hrdzavé usadeniny ako aj zvyšky čistiacich prostriedkov
  • Spoľahlivo odstraňuje tvrdé zvápenatenie
  • Vhodný pre základné a udržiavacie čistenie
  • Rýchly účinok
  • Príjemná, svieža vôňa
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Neobsahuje NTA
  • Neobsahuje minerálne oleje a minerálne uhľovodíky
VehiclePro čistiaci prostriedok na umývacie haly a dlaždice RM 841, 20l
VehiclePro čistiaci prostriedok na umývacie haly a dlaždice RM 841, 20l
VehiclePro čistiaci prostriedok na umývacie haly a dlaždice RM 841, 20l
VehiclePro čistiaci prostriedok na umývacie haly a dlaždice RM 841, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
  • Umyvárka a umývacia hala
Príslušenstvo