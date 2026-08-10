VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801 Classic, 200l

Alkalický čistič diskov pre všetky potiahnuté disky z ľahkej zliatiny a ocele. Dôkladné a šetrné odstránenie najodolnejšej kontaminácie diskov, ako je zapálený brzdový prach.

Alkalický čistič diskov VehiclePro, alkalický RM 801 Classic, na účinné a rýchle odstránenie bežných nečistôt spôsobených brzdovým prachom, opotrebovaním pneumatík alebo cestnou soľou, ako aj škvŕn od vodného kameňa na diskoch vozidiel: alkalický čistič diskov VehiclePro, alkalický RM 801 Classic. Vysoko účinný čistiaci prostriedok šetrný k diskom nenapáda betónové podlahy ani oceľové podbehy kolies.RM 801 je vhodný na použitie v umývacích systémoch vozidiel, na samoobslužných umývacích staniciach a s rozprašovacími jednotkami a je z 90% biologicky odbúrateľný – povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú v súlade s EHS 648/2004. S čistiacim výkonom približne 400 diskov na liter je zavedený štandardný čistič tiež veľmi hospodárny a efektívny.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 200
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 217
VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801 Classic, 200l
VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801 Classic, 200l
VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801 Classic, 200l
Oblasti využitia
  • Čistenie diskov
Príslušenstvo