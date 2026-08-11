VehiclePro čistič diskov Klear!Rim RM 896, 20l, 20l
Extrémne výkonný prémiový čistič diskov pre všetky zliatinové a oceľové disky. Vysoko koncentrovaný, zásaditý a zároveň obzvlášť šetrný k materiálom.
VehiclePro Klear!Rim RM 896 je prémiový čistič diskov od spoločnosti Kärcher na odstránenie najodolnejších nečistôt pri umývaní vozidla bez námahy. Vysoko koncentrovaný čistič Kärcher Klear vhodný na použitie v umývacích systémoch Klear! Line odstraňuje zvyšky brzdového prachu, opotrebovania pneumatík, vodného kameňa a posypovej soli rýchlo, spoľahlivo a vysoko efektívne. Prvotriedny produkt chrániaci materiál nenapáda nátery hliníkových a oceľových diskov, nenatieraných betónových podláh ani oceľových podbehov kolies. Okrem toho VehiclePro Klear! Rim RM 896 s čistiacim výkonom približne 400 diskov na liter je veľmi úsporný a viac ako 90% biologicky odbúrateľný – povrchovo aktívne látky v súlade s EHS 648/2004.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,8
Vlastnosti
- Vysoko účinný čistič diskov
- Odstraňuje spoľahlivo brzdný prach, odery pneumatík, zvyšky zimnej posypovej soli a škvrny od vodného kameňa
- Šetrný k materiálu
- Nepoškodzuje betónové podlahy bez ochrannej vrstvy a oceľové nájazdové rampy.
- Rýchly účinok
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Biologicky odbúrateľné na viac než 90%
- Neobsahuje NTA
- Vysoká koncentrácia
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
- Čistenie diskov