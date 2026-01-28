VehiclePro čistič diskov RM 800, kyslý, 20l

Kyslý čistič diskov RM 800** 20 l na šetrné odstránenie bežného znečistenia, ako je brzdový prach, opotrebovanie pneumatík, škvrny od vodného kameňa alebo usadeniny posypovej soli.

Náš efektívny, kyslý čistič diskov VehiclePro RM 800** 20 l je pôsobivo účinný pri čistení vozidiel a zároveň je šetrný k materiálu. Je vhodný pre samoobslužné umývacie stanice a pre použitie s rozprašovacími jednotkami v úžitkových umývacích zariadeniach vozidiel, čím vytvára aktívnu čistiacu penu, ktorá rýchlo a bezpečne odstraňuje typické znečistenie, ako je brzdový prach, opotrebovanie pneumatík, škvrny od vodného kameňa alebo agresívne usadeniny zimnej posypovej soli. Jeho jemné vlastnosti chránia nielen disky osobných a úžitkových vozidiel, ale nenapádajú ani nenatierané betónové podlahy alebo podbehy kolies z nehrdzavejúcej ocele. Zložky štandardného čistiaceho prostriedku sú z 90% biologicky odbúrateľné – obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú v súlade s EHS 648/2004. S čistiacim výkonom približne 400 diskov na liter je čistič diskov VehiclePro RM 800 tiež vysoko hospodárny a efektívny.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 0,3
Hmotnosť (kg) 22,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 23,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 250 x 410
VehiclePro čistič diskov RM 800, kyslý, 20l
VehiclePro čistič diskov RM 800, kyslý, 20l
VehiclePro čistič diskov RM 800, kyslý, 20l
VehiclePro čistič diskov RM 800, kyslý, 20l
VehiclePro čistič diskov RM 800, kyslý, 20l
Oblasti využitia
  • Čistenie diskov
Príslušenstvo