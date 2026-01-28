VehiclePro čistič diskov RM 800, kyslý, 20l
Kyslý čistič diskov RM 800** 20 l na šetrné odstránenie bežného znečistenia, ako je brzdový prach, opotrebovanie pneumatík, škvrny od vodného kameňa alebo usadeniny posypovej soli.
Náš efektívny, kyslý čistič diskov VehiclePro RM 800** 20 l je pôsobivo účinný pri čistení vozidiel a zároveň je šetrný k materiálu. Je vhodný pre samoobslužné umývacie stanice a pre použitie s rozprašovacími jednotkami v úžitkových umývacích zariadeniach vozidiel, čím vytvára aktívnu čistiacu penu, ktorá rýchlo a bezpečne odstraňuje typické znečistenie, ako je brzdový prach, opotrebovanie pneumatík, škvrny od vodného kameňa alebo agresívne usadeniny zimnej posypovej soli. Jeho jemné vlastnosti chránia nielen disky osobných a úžitkových vozidiel, ale nenapádajú ani nenatierané betónové podlahy alebo podbehy kolies z nehrdzavejúcej ocele. Zložky štandardného čistiaceho prostriedku sú z 90% biologicky odbúrateľné – obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú v súlade s EHS 648/2004. S čistiacim výkonom približne 400 diskov na liter je čistič diskov VehiclePro RM 800 tiež vysoko hospodárny a efektívny.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|0,3
|Hmotnosť (kg)
|22,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|23,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 250 x 410
Oblasti využitia
- Čistenie diskov