VehiclePro čistič diskov RM 800, kyslý, 200l
Kyslý čistič diskov RM 800 na šetrné odstránenie bežného znečistenia, ako je brzdový prach, opotrebovanie pneumatík, škvrny od vodného kameňa alebo usadeniny posypovej soli.
Náš efektívny, kyslý čistič diskov VehiclePro RM 800** 200 l je pôsobivo účinný pri čistení vozidiel a zároveň je šetrný k materiálu. Je vhodný pre samoobslužné umývacie stanice a pre použitie s rozprašovacími jednotkami v úžitkových umývacích zariadeniach vozidiel, čím vytvára aktívnu čistiacu penu, ktorá rýchlo a bezpečne odstraňuje typické znečistenie, ako je brzdový prach, opotrebovanie pneumatík, škvrny od vodného kameňa alebo agresívne usadeniny zimnej posypovej soli. Jeho jemné vlastnosti chránia nielen disky osobných a úžitkových vozidiel, ale nenapádajú ani nenatierané betónové podlahy alebo podbehy kolies z nehrdzavejúcej ocele. Zložky štandardného čistiaceho prostriedku sú z 90% biologicky odbúrateľné – obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú v súlade s EHS 648/2004. S čistiacim výkonom približne 400 diskov na liter je čistič diskov VehiclePro RM 800 tiež vysoko hospodárny a efektívny.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|200
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|233,8
Oblasti využitia
- Čistenie diskov