VehiclePro čistič diskov RM 896 Klear!Rim, 10l

Extrémne výkonný prémiový čistič diskov pre všetky zliatinové a oceľové disky. Vysoko koncentrovaný, zásaditý a zároveň obzvlášť šetrný k materiálom.

VehiclePro Klear!Rim RM 896 je prémiový čistič diskov od spoločnosti Kärcher na ľahké odstránenie najodolnejších nečistôt počas umývania vozidla. Vysoko koncentrovaný čistič z radu Kärcher Klear!Line, vhodný na použitie v umývačkách vozidiel, rýchlo, spoľahlivo a vysoko efektívne odstraňuje zvyšky brzdového prachu, opotrebovania pneumatík, vodného kameňa a posypovej soli. Prémiový produkt na ochranu materiálu nenapáda povlaky hliníkových a oceľových ráfikov, betónové podlahy bez povrchovej úpravy ani oceľové podbehy kolies. Navyše VehiclePro Klear!Rim RM 896 s čistiacim výkonom približne 400 diskov na liter je veľmi ekonomický a z viac ako 90 percent biologicky odbúrateľný – povrchovo aktívne látky v súlade s EEC 648/2004.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť (kg) 10,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 287 x 150 x 329
Vlastnosti
  • Vysoko účinný čistič diskov
  • Odstraňuje spoľahlivo brzdný prach, odery pneumatík, zvyšky zimnej posypovej soli a škvrny od vodného kameňa
  • Šetrný k materiálu
  • Nepoškodzuje betónové podlahy bez ochrannej vrstvy a oceľové nájazdové rampy.
  • Rýchly účinok
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Biologicky odbúrateľné na viac než 90%
  • Neobsahuje NTA
  • Vysoká koncentrácia
VehiclePro čistič diskov RM 896 Klear!Rim, 10l
VehiclePro čistič diskov RM 896 Klear!Rim, 10l
VehiclePro čistič diskov RM 896 Klear!Rim, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
  • Čistenie diskov
Príslušenstvo