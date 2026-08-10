VehiclePro čistič nákladných áut, alkalický RM 805, 20l

Prostriedok na prednástrek v umývacích linkách pre úžitkové vozidlá podporuje efektívne odstraňovanie najodolnejších nečistôt ako mazací tuk, sadza, olej, decht, zvyšky hmyzu a šedý povlak na všetkých druhoch úžitkových vozidiel. Neobsahuje NTA.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť (kg) 21,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 230 x 420
Vlastnosti
  • Účinný prednástrekový prostriedok na predumytie úžitkových vozidiel
  • Nechá napučať nečistoty od mastnoty, oleja, emisií a hmyzu, následne ich spoľahlivo rozpúšťa
  • Výsledok čistenia nasledujúcich čistiacich krokov sa tým podstatne zlepší
  • Ideálne sa hodí na čistenie plachiet nákladných vozidiel
  • Veľmi dobré čistiace vlastnosti špeciálne so studenou vodou
  • Rýchly účinok
  • Šetrný k materiálu
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Neobsahuje NTA
VehiclePro čistič nákladných áut, alkalický RM 805, 20l
VehiclePro čistič nákladných áut, alkalický RM 805, 20l
VehiclePro čistič nákladných áut, alkalický RM 805, 20l
VehiclePro čistič nákladných áut, alkalický RM 805, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Umývanie vozidiel / motorov
  • Linka na umývanie áut
  • Umývanie úžitkových vozidiel
  • Čistenie plachty
  • Osobné vozidlá
Príslušenstvo