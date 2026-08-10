VehiclePro horúci vosk RM 820 Classic, 20l
Tento tekutý termovosk vytvára konzervačnú vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom, ktorá chráni vozidlá proti korózii. Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
Účinne chráni pred koróziou a zároveň zaisťuje zrkadlovo jasné povrchy vozidla: VehiclePro horúci vosk RM 820 Classic od Kärcher na použitie s vysokotlakovými čističmi na samoobslužných umývacích staniciach a v umývacích systémoch. Či už pre osobné automobily, úžitkové vozidlá alebo bicykle, v tvrdej alebo mäkkej vode – ošetrujúci vosk vytvára ochrannú vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom, ktorá bezpečne chráni lak až jeden mesiac. Okrem toho sa vosk môže pochváliť pôsobivými vlastnosťami šetrnými k životnému prostrediu, pretože povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004, je v súlade s VDA a s až 120 automobilmi upravenými na liter je jeho používanie veľmi ekonomické.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnosť (kg)
|19,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|21,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 250 x 420
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Manuálne umývacie zariadenie RBS 6012
- Manuálne umývacie zariadenie RBS 6014
- Prietokový ohrievač HWE 13/21-42kW
- Prietokový ohrievač HWE 860
- Umývacia linka pre úžitkové vozidlá TB
Oblasti využitia
- Osobné vozidlá
- Umývanie úžitkových vozidiel
- Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá