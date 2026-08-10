VehiclePro horúci vosk RM 820 Classic, 20l

Tento tekutý termovosk vytvára konzervačnú vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom, ktorá chráni vozidlá proti korózii. Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).

Účinne chráni pred koróziou a zároveň zaisťuje zrkadlovo jasné povrchy vozidla: VehiclePro horúci vosk RM 820 Classic od Kärcher na použitie s vysokotlakovými čističmi na samoobslužných umývacích staniciach a v umývacích systémoch. Či už pre osobné automobily, úžitkové vozidlá alebo bicykle, v tvrdej alebo mäkkej vode – ošetrujúci vosk vytvára ochrannú vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom, ktorá bezpečne chráni lak až jeden mesiac. Okrem toho sa vosk môže pochváliť pôsobivými vlastnosťami šetrnými k životnému prostrediu, pretože povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004, je v súlade s VDA a s až 120 automobilmi upravenými na liter je jeho používanie veľmi ekonomické.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 4
Hmotnosť (kg) 19,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 250 x 420
VehiclePro horúci vosk RM 820 Classic, 20l
VehiclePro horúci vosk RM 820 Classic, 20l
VehiclePro horúci vosk RM 820 Classic, 20l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
Príslušenstvo