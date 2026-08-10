VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l

Prostriedok na starostlivosť o vozidlo pre dlhotrvajúcu ochranu vosku, ktorý chráni vozidlo pred cestnými nečistotami, hmyzom, kyslým dažďom a inými vplyvmi prostredia. V súlade s VDA.

VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 je prostriedok na starostlivosť o vozidlo s maximálnou účinnosťou pre použitie v umývacích systémoch s voliteľným programom "ochrana vosku". Receptúra špeciálnej starostlivosti poskytuje voskovú konzerváciu, ktorá trvá až 6 mesiacov, a účinne chráni lak vozidla pred cestnými nečistotami, zvyškami hmyzu, kyslým dažďom, cestnou soľou a inými vplyvmi prostredia, ktoré poškodzujú lak. Vosk zároveň vytvára vysoko lesklý povrch bez zanechania zvyškov na sklenených povrchoch alebo lepenia na umývacie kefy a trysky systému. Okrem toho je Kärcher Polish Plus RM 831 účinný s tvrdosťou vody, bez minerálnych olejov a minerálnych uhľovodíkov a je kompatibilný s VDA. Povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú tiež šetrné k životnému prostrediu, pretože sú biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 4
Hmotnosť (kg) 10
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 188 x 307
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
Príslušenstvo