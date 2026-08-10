VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831, 10l
Prostriedok na starostlivosť o vozidlo pre dlhotrvajúcu ochranu vosku, ktorý chráni vozidlo pred cestnými nečistotami, hmyzom, kyslým dažďom a inými vplyvmi prostredia. V súlade s VDA.
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 je prostriedok na starostlivosť o vozidlo s maximálnou účinnosťou pre použitie v umývacích systémoch s voliteľným programom "ochrana vosku". Receptúra špeciálnej starostlivosti poskytuje voskovú konzerváciu, ktorá trvá až 6 mesiacov, a účinne chráni lak vozidla pred cestnými nečistotami, zvyškami hmyzu, kyslým dažďom, cestnou soľou a inými vplyvmi prostredia, ktoré poškodzujú lak. Vosk zároveň vytvára vysoko lesklý povrch bez zanechania zvyškov na sklenených povrchoch alebo lepenia na umývacie kefy a trysky systému. Okrem toho je Kärcher Polish Plus RM 831 účinný s tvrdosťou vody, bez minerálnych olejov a minerálnych uhľovodíkov a je kompatibilný s VDA. Povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú tiež šetrné k životnému prostrediu, pretože sú biologicky odbúrateľné v súlade s EHS 648/2004.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnosť (kg)
|10
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 188 x 307
Oblasti využitia
- Osobné vozidlá
- Umývanie úžitkových vozidiel