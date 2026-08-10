VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 200l
Koncentrovaný, výkonný kefový šampón kompatibilný s voskom, kompatibilný s VDA. Kombinácia aktívnych zložiek pomáha kefám kĺzať, čo zase chráni povrch vozidla.
Kefový šampón VehiclePro RM 811 Classic je vhodný na použitie v umývacích systémoch vozidiel a úžitkových umývacích systémoch. Spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej, nečistoty spôsobené emisiami a typické cestné nečistoty a pomáha kefám kĺzať a zároveň znižuje rýchlosť ich opätovného znečistenia, aby mohli pracovať dlhšie. Okrem toho môže byť RM 811 Classic použitý aj ako aktívna pena a chráni lak vozidla. Úsporný kefový šampón je schopný vyčistiť až 100 automobilov na každý liter a je navrhnutý tak, aby pracoval s následnými voskovými produktmi, aby sa zabránilo tvorbe pruhov na laku. Povrchovo aktívne látky obsiahnuté vo vzorci sú biologicky odbúrateľné podľa OECD. Navyše rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|200
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|9
|Hmotnosť (kg)
|203,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|218,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|580 x 580 x 970
Oblasti využitia
- Osobné vozidlá
- Umývanie úžitkových vozidiel