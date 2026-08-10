VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 200l

Koncentrovaný, výkonný kefový šampón kompatibilný s voskom, kompatibilný s VDA. Kombinácia aktívnych zložiek pomáha kefám kĺzať, čo zase chráni povrch vozidla.

Kefový šampón VehiclePro RM 811 Classic je vhodný na použitie v umývacích systémoch vozidiel a úžitkových umývacích systémoch. Spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej, nečistoty spôsobené emisiami a typické cestné nečistoty a pomáha kefám kĺzať a zároveň znižuje rýchlosť ich opätovného znečistenia, aby mohli pracovať dlhšie. Okrem toho môže byť RM 811 Classic použitý aj ako aktívna pena a chráni lak vozidla. Úsporný kefový šampón je schopný vyčistiť až 100 automobilov na každý liter a je navrhnutý tak, aby pracoval s následnými voskovými produktmi, aby sa zabránilo tvorbe pruhov na laku. Povrchovo aktívne látky obsiahnuté vo vzorci sú biologicky odbúrateľné podľa OECD. Navyše rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 200
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 9
Hmotnosť (kg) 203,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 218,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 580 x 580 x 970
VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 200l
VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 200l
VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 200l
VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 200l
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
Príslušenstvo