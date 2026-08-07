VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 20l
Koncentrovaný, výkonný kefový šampón kompatibilný s voskom, kompatibilný s VDA. Kombinácia aktívnych zložiek pomáha kefám kĺzať, čo zase chráni povrch vozidla.
Kefový šampón VehiclePro RM 811 Classic je vhodný na použitie v umývacích systémoch vozidiel a úžitkových umývacích systémoch. Spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej, nečistoty spôsobené emisiami a typické cestné nečistoty a pomáha kefám kĺzať a zároveň znižuje rýchlosť ich opätovného znečistenia, aby mohli pracovať dlhšie. Okrem toho môže byť RM 811 Classic použitý aj ako aktívna pena a chráni lak vozidla. Úsporný kefový šampón je schopný vyčistiť až 100 automobilov na každý liter a je navrhnutý tak, aby pracoval s následnými voskovými produktmi, aby sa zabránilo tvorbe pruhov na laku. Povrchovo aktívne látky obsiahnuté vo vzorci sú biologicky odbúrateľné podľa OECD. Navyše rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|9
|Hmotnosť (kg)
|20,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 237 x 430
Vlastnosti
- Efektívny šampón na čistenie s kefami na umývanie osobných a úžitkových vozidiel
- Odstraňuje spoľahlivo mastnotu, nečistoty od oleja, emisií a hmyzu
- Podporuje kĺzavosť kief, a tým chráni povrch vozidla
- Výrazne redukuje opätovné znečistenie kief
- Je kompatibilný voskom a zabraňuje tak tvorbe šmúh na lakovanom povrchu
- Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H315 Dráždi kožu.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P302 + P352b PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Oblasti využitia
- Osobné vozidlá
- Umývanie úžitkových vozidiel