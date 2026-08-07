VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 20l

Koncentrovaný, výkonný kefový šampón kompatibilný s voskom, kompatibilný s VDA. Kombinácia aktívnych zložiek pomáha kefám kĺzať, čo zase chráni povrch vozidla.

Kefový šampón VehiclePro RM 811 Classic je vhodný na použitie v umývacích systémoch vozidiel a úžitkových umývacích systémoch. Spoľahlivo odstraňuje mastnotu, olej, nečistoty spôsobené emisiami a typické cestné nečistoty a pomáha kefám kĺzať a zároveň znižuje rýchlosť ich opätovného znečistenia, aby mohli pracovať dlhšie. Okrem toho môže byť RM 811 Classic použitý aj ako aktívna pena a chráni lak vozidla. Úsporný kefový šampón je schopný vyčistiť až 100 automobilov na každý liter a je navrhnutý tak, aby pracoval s následnými voskovými produktmi, aby sa zabránilo tvorbe pruhov na laku. Povrchovo aktívne látky obsiahnuté vo vzorci sú biologicky odbúrateľné podľa OECD. Navyše rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 9
Hmotnosť (kg) 20,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 237 x 430
Vlastnosti
  • Efektívny šampón na čistenie s kefami na umývanie osobných a úžitkových vozidiel
  • Odstraňuje spoľahlivo mastnotu, nečistoty od oleja, emisií a hmyzu
  • Podporuje kĺzavosť kief, a tým chráni povrch vozidla
  • Výrazne redukuje opätovné znečistenie kief
  • Je kompatibilný voskom a zabraňuje tak tvorbe šmúh na lakovanom povrchu
  • Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
  • Tenzidy podľa OECD biologicky odbúrateľné
  • Neobsahuje NTA
VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 20l
VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 20l
VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 20l
VehiclePro kefový šampón RM 811 Classic, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H315 Dráždi kožu.
  • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P302 + P352b PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
Príslušenstvo