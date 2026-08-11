VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l

VehiclePro Klear!Brush RM 891: intenzívne čistenie šetrné k laku, ktoré podporuje samočistenie kief a predlžuje ich životnosť. Podporuje sušenie a spĺňa podmienky VDA.

Naše VehiclePro Klear! Brush RM 891 je vysoko účinný kefový šampón s hydrofóbnym účinkom pre najlepšie možné výsledky čistenia a sušenia pri umývaní automobilov a úžitkových vozidiel v umývacích systémoch vozidiel. Zvyšuje kĺzavosť kefy, čo pomáha chrániť lak a tiež podporuje samočistiaci proces kefiek, zachováva ich hodnotu a udržuje ich v prevádzke dlhšie. Kefový šampón s veľmi vysokou výťažnosťou od Kärcher Klear!Brush je schopná vyčistiť až 200 automobilov na každý liter, čo z nej robí mimoriadne ekonomickú voľbu. Klear! Brush RM 891 môže byť v prípade potreby použitá aj ako aktívna pena. Je kompatibilný s VDA a rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja. Povrchovo aktívne látky obsiahnuté vo vzorci sú biologicky odbúrateľné podľa OECD.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 11
Hmotnosť (kg) 10,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 287 x 150 x 329
Vlastnosti
  • Efektívny šampón na čistenie s kefami na umývanie osobných a úžitkových vozidiel
  • Podporuje kĺzavosť kief, a tým chráni povrch vozidla
  • Poskytuje dokonalý výsledok sušenia vďaka hydrofóbnemu účinku
  • Zaistite optimálne klzné vlastnosti kefy
  • Vysoká koncentrácia
  • Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
VehiclePro Klear!Brush RM 891, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
Oblasti využitia
  • Autá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
Príslušenstvo