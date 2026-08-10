VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20l
VehiclePro Klear!Brush RM 891: intenzívne čistenie šetrné k laku, ktoré podporuje samočistenie kief a predlžuje ich životnosť. Podporuje sušenie a spĺňa podmienky VDA.
Naše VehiclePro Klear! Brush RM 891 je vysoko účinný kefový šampón s hydrofóbnym účinkom pre najlepšie možné výsledky čistenia a sušenia pri umývaní automobilov a úžitkových vozidiel v umývacích systémoch vozidiel. Zvyšuje kĺzavosť kefy, čo pomáha chrániť lak a tiež podporuje samočistiaci proces kefiek, zachováva ich hodnotu a udržuje ich v prevádzke dlhšie. Kefový šampón s veľmi vysokou výťažnosťou od Kärcher Klear!Brush je schopná vyčistiť až 200 automobilov na každý liter, čo z nej robí mimoriadne ekonomickú voľbu. Klear! Brush RM 891 môže byť v prípade potreby použitá aj ako aktívna pena. Je kompatibilný s VDA a rýchlo oddeľuje olej a vodu v odlučovači oleja. Povrchovo aktívne látky obsiahnuté vo vzorci sú biologicky odbúrateľné podľa OECD.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|11
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|21,1
Vlastnosti
- Efektívny šampón na čistenie s kefami na umývanie osobných a úžitkových vozidiel
- Podporuje kĺzavosť kief, a tým chráni povrch vozidla
- Poskytuje dokonalý výsledok sušenia vďaka hydrofóbnemu účinku
- Zaistite optimálne klzné vlastnosti kefy
- Vysoká koncentrácia
- Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
Oblasti využitia
- Autá
- Umývanie úžitkových vozidiel