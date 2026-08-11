VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l

VehiclePro Klear!Dry RM 893: nárazové roztrhanie vodného filmu, pričom voda stečie vo forme malých perličiek, pre najlepšie výsledky sušenia. Úsporná spotreba, odolý voči mrazu (–10 °C), spĺňa podmienky VDA.

Veľmi úsporný vysoko výkonný VehiclePro Klear!Dry RM 893 je pôsobivá pomôcka pri sušení pre použitie v umývacích systémoch vozidiel, pretože zaisťuje explozívne rýchle rozbitie vodného filmu a tým najlepšie výsledky sušenia bez ohľadu na tvrdosť vody. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je kompatibilný s VDA a s výťažnosťou 150 automobilov na liter je jeho použitie veľmi ekonomické.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 4
Hmotnosť (kg) 9,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 287 x 150 x 329
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
Oblasti využitia
  • Autá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
Príslušenstvo