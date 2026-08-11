VehiclePro Klear!Dry RM 893, 10l
VehiclePro Klear!Dry RM 893: nárazové roztrhanie vodného filmu, pričom voda stečie vo forme malých perličiek, pre najlepšie výsledky sušenia. Úsporná spotreba, odolý voči mrazu (–10 °C), spĺňa podmienky VDA.
Veľmi úsporný vysoko výkonný VehiclePro Klear!Dry RM 893 je pôsobivá pomôcka pri sušení pre použitie v umývacích systémoch vozidiel, pretože zaisťuje explozívne rýchle rozbitie vodného filmu a tým najlepšie výsledky sušenia bez ohľadu na tvrdosť vody. VehiclePro Klear!Dry RM 893 je kompatibilný s VDA a s výťažnosťou 150 automobilov na liter je jeho použitie veľmi ekonomické.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnosť (kg)
|9,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|287 x 150 x 329
Oblasti využitia
- Autá
- Umývanie úžitkových vozidiel