VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l

VehiclePro Klear!Glow RM 894: pre vynikajúcu ochranu laku pred vonkajšími vplyvmi. So špeciálnym lesklým efektom a dlho trvajúcou konzerváciou pri nízkej spotrebe. Spĺňa podmienky VDA

VehiclePro Klear!Glow RM 894 od spoločnosti Kärcher je vysoko koncentrovaný, extrémne hospodárny a VDA vyhovujúci produkt na starostlivosť o vosk pre osobné a úžitkové vozidlá pre použitie vo vozidlách a samoobslužných umývacích systémoch. Účinný vosk vytvára vysoko lesklý konzervačný prostriedok, ktorý chráni farbu pred škodlivými vplyvmi prostredia až pri 8 následných čisteniach. Výsledkom špeciálneho zloženia je úprava povrchu, ktorá umožňuje lepší odraz svetla a tým aj vrstvu starostlivosti s trvalým vysokým leskom. Okrem toho vosk zaisťuje vynikajúce výsledky sušenia vďaka svojim hydrofóbnym účinkom a s výťažnosťou okolo 100 automobilov na liter tiež znamená maximálnu hospodárnosť.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
Oblasti využitia
  • Autá
  • Umývanie úžitkových vozidiel
Príslušenstvo