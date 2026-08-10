VehiclePro Klear!Glow RM 894, 20l
VehiclePro Klear!Glow RM 894: pre vynikajúcu ochranu laku pred vonkajšími vplyvmi. So špeciálnym lesklým efektom a dlho trvajúcou konzerváciou pri nízkej spotrebe. Spĺňa podmienky VDA
VehiclePro Klear!Glow RM 894 od spoločnosti Kärcher je vysoko koncentrovaný, extrémne hospodárny a VDA vyhovujúci produkt na starostlivosť o vosk pre osobné a úžitkové vozidlá pre použitie vo vozidlách a samoobslužných umývacích systémoch. Účinný vosk vytvára vysoko lesklý konzervačný prostriedok, ktorý chráni farbu pred škodlivými vplyvmi prostredia až pri 8 následných čisteniach. Výsledkom špeciálneho zloženia je úprava povrchu, ktorá umožňuje lepší odraz svetla a tým aj vrstvu starostlivosti s trvalým vysokým leskom. Okrem toho vosk zaisťuje vynikajúce výsledky sušenia vďaka svojim hydrofóbnym účinkom a s výťažnosťou okolo 100 automobilov na liter tiež znamená maximálnu hospodárnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|21
Oblasti využitia
- Autá
- Umývanie úžitkových vozidiel