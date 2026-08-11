VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 10l

VehiclePro Klear!PreWash RM 890: alkalický, v najkratšom čase odstráni znečistenie z ciest, mastnotu a hmyz. Spĺňa normy nem. Združenia aut. priemyslu (VDA) a hodí sa pre všetky systémy s úžitkovou vodou a všetky tvrdosti vody.

Ultra výkonný, ale šetrný k laku osobných a úžitkových vozidiel: vysoko koncentrovaný, zásaditý predčistiaci prostriedok VehiclePro Klear! PreWash RM 890 na použitie v umývacích systémoch vozidiel je obzvlášť pôsobivé, keď čelí silnému znečisteniu spôsobenému priľnavými zvyškami hmyzu a spoľahlivo uvoľňuje mastnotu, olej a nečistoty spôsobené emisiami. Vďaka tomu je predčistič Kärcher's Klear!PreWash dôležitý doplnok pre vynikajúce výsledky čistenia. VehiclePro Klear! PreWash RM 890 je kompatibilné s VDA, pracuje so všetkými systémami tvrdosti vody a spracovanej vody a s výťažnosťou až 100 automobilov na liter je obzvlášť hospodárne na používanie.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 12
Hmotnosť (kg) 10,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 287 x 150 x 329
Vlastnosti
  • Vysoká koncentrácia
  • Silná čistiaca sila, ale šetrná k povrchu vozidla
  • Bez námahy vytvára vynikajúce výsledky čistenia
  • Účinný pri všetkých tvrdostiach vody
  • Spoľahlivo rozpúšťa mastnotu, olej a nečistoty spôsobené emisiami. Zmäkčuje zvyšky hmyzu a spoľahlivo ho uvoľňuje
  • Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 10l
VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 10l
VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 10l
VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
  • Osobné vozidlá
Príslušenstvo