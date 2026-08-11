VehiclePro Klear!PreWash RM 890, 20l
VehiclePro Klear!PreWash RM 890: alkalický, v najkratšom čase odstráni znečistenie z ciest, mastnotu a hmyz. Spĺňa normy nem. Združenia aut. priemyslu (VDA) a hodí sa pre všetky systémy s úžitkovou vodou a všetky tvrdosti vody.
Ultra výkonný, ale šetrný k laku osobných a úžitkových vozidiel: vysoko koncentrovaný, zásaditý predčistiaci prostriedok VehiclePro Klear! PreWash RM 890 na použitie v umývacích systémoch vozidiel je obzvlášť pôsobivé, keď čelí silnému znečisteniu spôsobenému priľnavými zvyškami hmyzu a spoľahlivo uvoľňuje mastnotu, olej a nečistoty spôsobené emisiami. Vďaka tomu je predčistič Kärcher's Klear!PreWash dôležitý doplnok pre vynikajúce výsledky čistenia. VehiclePro Klear! PreWash RM 890 je kompatibilné s VDA, pracuje so všetkými systémami tvrdosti vody a spracovanej vody a s výťažnosťou až 100 automobilov na liter je obzvlášť hospodárne na používanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|12
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,4
Vlastnosti
- Vysoká koncentrácia
- Silná čistiaca sila, ale šetrná k povrchu vozidla
- Bez námahy vytvára vynikajúce výsledky čistenia
- Účinný pri všetkých tvrdostiach vody
- Spoľahlivo rozpúšťa mastnotu, olej a nečistoty spôsobené emisiami. Zmäkčuje zvyšky hmyzu a spoľahlivo ho uvoľňuje
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
Oblasti využitia
- Osobné vozidlá