VehiclePro Liquid Leather RM 833, prostriedok na sušenie bez fľakov, 20l

Špeciálny prostriedok na sušenie pre umývacie linky. Umožňuje veľkoplošné stiahnutie vody a zabezpečí vysušenie povrchu bez šmúh a fľakov. Vhodný aj pre vysokotlakové čističe.

VehiclePro Liquid Leather RM 833 je perfektná pomôcka na sušenie pre umývacie systémy úžitkových vozidiel bez sušenia. Jeho špeciálne zloženie vytvára uzavretý vodný film, ktorý steká zo zvislých povrchov bez vytvárania kvapôčok a potom schne bez pruhov alebo škvŕn – ideálne na čistenie vozidiel s veľkými viditeľnými povrchmi, ako sú autobusy. Okrem toho má Liquid Leather VehiclePro RM 833 vďaka svojej báze aktívnych zložiek aj čistiace vlastnosti, a preto ju možno použiť ako kefový šampón v systémoch s jediným dávkovacím zariadením. Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú samozrejme biologicky odbúrateľné v súlade s EEC 648/2004.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 12
Hmotnosť (kg) 20,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 21,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 240 x 390
VehiclePro Liquid Leather RM 833, prostriedok na sušenie bez fľakov, 20l
VehiclePro Liquid Leather RM 833, prostriedok na sušenie bez fľakov, 20l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Umývanie úžitkových vozidiel
  • Koľajové vozidlá
Príslušenstvo