VehiclePro pena na disky RM 802, 20l

VehiclePro pena na disky RM 802: silno penivý čistič na hliníkové a oceľové disky. Vysoko efektívna pri nepoddajných znečisteniach a súčasne šetrná k materiálu a prostrediu.

Vyvinuté pre použitie v systémoch umývania vozidiel, ako je CW 5 Klean!Star iQ a samoobslužné umývacie stanice, vysoko koncentrovaný, alkalický čistič diskov VehiclePro Klear! Rim Foam RM 802 je vysoko účinný pri odstraňovaní odolných nečistôt z automobilových diskov vyrobených z ľahkej zliatiny alebo ocele. Čistič od Klear!Line by Kärcher má okrem toho vysoko penové vlastnosti – predĺžená doba kontaktu ideálne podporuje odstránenie brzdového prachu, opotrebovania pneumatík, vodného kameňa a zvyškov posypovej soli aj pri bezdotykovom čistení. Je obzvlášť šetrný k materiálu a nenapáda na samotné disky ani na nenatierané betónové podlahy alebo oceľové podbehy kolies. Okrem toho čistiaca pena presviedča výťažnosťou až 500 vozidiel na liter a je viac ako 90% biologicky odbúrateľná – povrchovo aktívne látky v súlade s EHS 648/2004.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,8
Vlastnosti
  • Vysoko účinný čistič diskov
  • Odstraňuje spoľahlivo brzdný prach, odery pneumatík, zvyšky zimnej posypovej soli a škvrny od vodného kameňa
  • Šetrný k materiálu
  • Nepoškodzuje betónové podlahy bez ochrannej vrstvy a oceľové nájazdové rampy.
  • Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
  • Biologicky odbúrateľné na viac než 90%
  • Neobsahuje NTA
  • Vysoká koncentrácia
  • Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
VehiclePro pena na disky RM 802, 20l
VehiclePro pena na disky RM 802, 20l
VehiclePro pena na disky RM 802, 20l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
  • P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
  • P405 Uchovávajte uzamknuté.
  • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

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Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie diskov
Príslušenstvo