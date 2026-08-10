VehiclePro pena na disky RM 802, 20l
VehiclePro pena na disky RM 802: silno penivý čistič na hliníkové a oceľové disky. Vysoko efektívna pri nepoddajných znečisteniach a súčasne šetrná k materiálu a prostrediu.
Vyvinuté pre použitie v systémoch umývania vozidiel, ako je CW 5 Klean!Star iQ a samoobslužné umývacie stanice, vysoko koncentrovaný, alkalický čistič diskov VehiclePro Klear! Rim Foam RM 802 je vysoko účinný pri odstraňovaní odolných nečistôt z automobilových diskov vyrobených z ľahkej zliatiny alebo ocele. Čistič od Klear!Line by Kärcher má okrem toho vysoko penové vlastnosti – predĺžená doba kontaktu ideálne podporuje odstránenie brzdového prachu, opotrebovania pneumatík, vodného kameňa a zvyškov posypovej soli aj pri bezdotykovom čistení. Je obzvlášť šetrný k materiálu a nenapáda na samotné disky ani na nenatierané betónové podlahy alebo oceľové podbehy kolies. Okrem toho čistiaca pena presviedča výťažnosťou až 500 vozidiel na liter a je viac ako 90% biologicky odbúrateľná – povrchovo aktívne látky v súlade s EHS 648/2004.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,8
Vlastnosti
- Vysoko účinný čistič diskov
- Odstraňuje spoľahlivo brzdný prach, odery pneumatík, zvyšky zimnej posypovej soli a škvrny od vodného kameňa
- Šetrný k materiálu
- Nepoškodzuje betónové podlahy bez ochrannej vrstvy a oceľové nájazdové rampy.
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Biologicky odbúrateľné na viac než 90%
- Neobsahuje NTA
- Vysoká koncentrácia
- Spĺňa podmienky VDA (nem. Združenia aut. priemyslu).
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
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Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/50 De Tr2
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/16-4 Cage Ex
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 16/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 20/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 25/15-4 Cage Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/16-4 MXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CX
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 SX Plus *EU-I
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SX Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
Oblasti využitia
- Čistenie diskov